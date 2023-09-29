Данилов — критикам ВПК Украины: Работает на полную мощность. Эти умники многое не понимают

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность". Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

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По его словам, украинская оборонка сегодня работает на максимальной мощности из того, что страна имеет сейчас.

"Люди думают, что кто-то там сидит и не хочет ничего делать. Это не выпекание хлеба, сложные процессы. Критикуют те, кто не понимает, что такое ВПК. Мы говорим о снарядах. Эти умники понимают, что у нас нет производства порохов, которые сегодня на вес золота? Никто не хочет делиться в мире", — сказал Данилов.

Он отметил, что производство порохов невозможно наладить быстро.

"У нас много частных предприятий закрывают нужды оборонки. Хотелось бы больше, но то, что есть сейчас, такого никогда не было", — заявил чиновник.

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.

Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.

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