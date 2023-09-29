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Данилов — критикам ВПК Украины: Работает на полную мощность. Эти умники многое не понимают

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 12:14
Данилов — критикам ВПК Украины: Работает на полную мощность. Эти умники многое не понимают - Фото
Алексей Данилов (Фото: скриншот с видео)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что военно-промышленный комплекс Украины работает "на полную мощность". Об этом он сообщил в интервью Наталье Мосейчук.

По его словам, украинская оборонка сегодня работает на максимальной мощности из того, что страна имеет сейчас. 

"Люди думают, что кто-то там сидит и не хочет ничего делать. Это не выпекание хлеба, сложные процессы. Критикуют те, кто не понимает, что такое ВПК. Мы говорим о снарядах. Эти умники понимают, что у нас нет производства порохов, которые сегодня на вес золота? Никто не хочет делиться в мире", — сказал Данилов. 

Он отметил, что производство порохов невозможно наладить быстро. 

"У нас много частных предприятий закрывают нужды оборонки. Хотелось бы больше, но то, что есть сейчас, такого никогда не было", — заявил чиновник.

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Дмитрий Гриниченко
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