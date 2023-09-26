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В Украине могут начать производить "натовские" БМП ASCOD: фото и характеристики машин

Цей матеріал також доступний українською
26.09.2023, 13:41
В Украине могут начать производить
БМП ASCOD (Фото: Украинская бронетехника)

В Украине могут начать лицензированное производство боевых машин пехоты ASCOD. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Украинская бронетехника".

Компания ведет переговоры с корпорацией General Dynamics и конгломератом Czechoslovak Group о возможности производства ASCOD в Украине. 

"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни военных. Именно поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов НАТО", — заявили в Украинской бронетехнике.

Украинские специалисты вместе с военными посетили производственные мощности General Dynamics в Испании, где ознакомились с выпуском колесной и гусеничной техники по стандартам НАТО. 

Бойцы Сил обороны испытали БМП для сравнения динамических свойств ASCOD с существующей на вооружении Вооруженных Сил Украины техникой.

СПРАВКА. Универсальная платформа ASCOD может быть оснащена различными системами вооружения: боевыми модулями с автоматическими пушками 30/40 мм типа МК 44 Bushmaster, башнями с пушками калибров 105 мм или 120 мм и противотанковыми управляемыми ракетными комплексами. Платформа оснащена уникальными системами баллистической и противоминной защиты, что обеспечивает уровень защиты в соответствии со STANAG 4569 – уровень 4 для баллистической защиты (бронебойный выстрел калибра 14,5 мм) и уровень 4a/4b для противоминной защиты (10 кг взрывчатого вещества). ASCOD находится на вооружении ведущих армий мира и стран НАТО, таких как Испания, Великобритания, Австрия и других.

Читайте также: Rheinmetall не будет ждать конца войны: завод в Украине откроют уже к середине осени 

Дмитрий Гриниченко
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