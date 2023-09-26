В Украине могут начать производить "натовские" БМП ASCOD: фото и характеристики машин
В Украине могут начать лицензированное производство боевых машин пехоты ASCOD. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Украинская бронетехника".
Компания ведет переговоры с корпорацией General Dynamics и конгломератом Czechoslovak Group о возможности производства ASCOD в Украине.
"Опыт современной войны продемонстрировал огромную ценность бронированной техники для сохранения жизни военных. Именно поэтому мы планируем поставлять и производить в Украине боевые машины пехоты стандартов НАТО", — заявили в Украинской бронетехнике.
Украинские специалисты вместе с военными посетили производственные мощности General Dynamics в Испании, где ознакомились с выпуском колесной и гусеничной техники по стандартам НАТО.
Бойцы Сил обороны испытали БМП для сравнения динамических свойств ASCOD с существующей на вооружении Вооруженных Сил Украины техникой.
- Вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
- В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5.
- Компания Rheinmetall планирует производить в Украине не только танки, но и боеприпасы, а также системы противовоздушной обороны.
Читайте также: Rheinmetall не будет ждать конца войны: завод в Украине откроют уже к середине осени
Комментарии