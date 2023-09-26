В Україні можуть почати виробляти "натовські" БМП ASCOD: фото та характеристики машин

В Україні можуть розпочати ліцензоване виробництво бойових машин піхоти ASCOD. Про це повідомили у пресслужбі компанії "Українська бронетехніка".

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Компанія веде переговори з корпорацією General Dynamics та конгломератом Czechoslovak Group про можливість виробництва ASCOD в Україні.

"Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя військових. Саме тому ми плануємо постачати та виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів НАТО", — заявили в Українській бронетехніці.

Українські фахівці разом із військовими відвідали виробничі потужності General Dynamics в Іспанії, де ознайомилися з випуском колісної та гусеничної техніки за стандартами НАТО.

Бійці Сил оборони випробували БМП для порівняння динамічних властивостей ASCOD із технікою, що існує на озброєнні Збройних Сил України.

ДОВІДКА. Універсальна платформа ASCOD може бути оснащена різними системами озброєння: бойовими модулями з автоматичними гарматами 30/40 мм типу МК 44 Bushmaster, баштами з гарматами калібрів 105 мм або 120 мм та протитанковими керованими ракетними комплексами. Платформа оснащена унікальними системами балістичного та протимінного захисту, що забезпечує рівень захисту відповідно до STANAG 4569 – рівень 4 для балістичного захисту (бронебійний постріл калібру 14,5 мм) та рівень 4a/4b для протимінного захисту (10 кг вибухової речовини). ASCOD перебуває на озброєнні провідних армій світу та країн НАТО, таких як Іспанія, Велика Британія, Австрія та інших.

Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів проти 2022 року.

В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.

Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

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