В Україні можуть почати виробляти "натовські" БМП ASCOD: фото та характеристики машин
В Україні можуть розпочати ліцензоване виробництво бойових машин піхоти ASCOD. Про це повідомили у пресслужбі компанії "Українська бронетехніка".
Компанія веде переговори з корпорацією General Dynamics та конгломератом Czechoslovak Group про можливість виробництва ASCOD в Україні.
"Досвід сучасної війни продемонстрував величезну цінність броньованої техніки для збереження життя військових. Саме тому ми плануємо постачати та виробляти в Україні бойові машини піхоти стандартів НАТО", — заявили в Українській бронетехніці.
Українські фахівці разом із військовими відвідали виробничі потужності General Dynamics в Іспанії, де ознайомилися з випуском колісної та гусеничної техніки за стандартами НАТО.
Бійці Сил оборони випробували БМП для порівняння динамічних властивостей ASCOD із технікою, що існує на озброєнні Збройних Сил України.
- Віцепрем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів проти 2022 року.
- В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.
- Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.
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