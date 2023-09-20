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В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2023, 12:42
В Украине хотят начать производить машины разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5 - Фото
Машина разминирования Bozena-5 (Фото: Military Media Center)

Министерство обороны ведет переговоры о начале производства в Украине машин механизированного разминирования MV-10, Bozena-4 и Bozena-5. Об этом сообщил начальник управления противоминной деятельности Олег Шуварский.

По его словам, ведомство ведет переговоры с хорватской и словацкой компаниями DOK-ING и Way Industries относительно локализации производства машин разминирования в Украине. 

Он отметил, что MV-10, Bozena-4 и Bozena-5 наиболее эффективно показали себя в разминировании деоккупированных территорий. 

Одновременно МО проводит сертификацию отечественных машин, которые будут выпускать на украинских производствах. 

"Сейчас много украинских производителей, которые пытаются изготовить машины механизированного разминирования, но они не отвечают требованиям безопасности, что приводит к нарушению правил безопасности и жертвам среди гражданских", — сказал Шуварский.

Чиновник заявил, что сегодня первоочередная потребность операторов противоминной деятельности оценивается в 64 машины, притом что в настоящее время эксплуатируется только более 20 механизированных комплексов.

  • 3 июля глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сказал, что наступление ВСУ идет "сложно" из-за противопехотных мин и других препятствий со стороны РФ, но украинские силы правы в том, что действуют осторожно, и то, как они проводят наступление, "заслуживает похвалы".
  • РФ пытается мешать наступлению ВСУ "запредельно плотным минированием" – разведка Британии.
  • ВСУ: Минирование – большая проблема, оккупанты ставят мины не по классике, непредсказуемо.

Читайте также: Chosun: Южная Корея передаст ВСУ саперные танки К600 "Носорог" для прорыва минных полей 

Дмитрий Гриниченко
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