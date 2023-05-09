Rheinmetall готов производить в Украине танки, снаряды и ПВО. Ждет шагов от Киева
09.05.2023, 18:28
Армин Паппрегер (Фото: ЕРА)
Немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует в будущем производить в Украине танки, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, которого цитирует Bild.
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По его словам, уже "в ближайшие недели" Rheinmetall попытается заключить соответствующее соглашение с Украиной.
Планируется создать с украинскими компаниями совместные предприятия по производству САУ, ПВО и боеприпасов.
"Таким образом мы дадим Украине возможность защищать себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сказал Паппергер.
- 4 марта 2023 года появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.
- 15 марта Паппергер поведал детали этого строительства.
- 3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.
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