Rheinmetall готов производить в Украине танки, снаряды и ПВО. Ждет шагов от Киева

Немецкая оборонная компания Rheinmetall планирует в будущем производить в Украине танки, боеприпасы и системы противовоздушной обороны. Об этом заявил генеральный директор концерна Армин Паппергер, которого цитирует Bild.

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По его словам, уже "в ближайшие недели" Rheinmetall попытается заключить соответствующее соглашение с Украиной.

Планируется создать с украинскими компаниями совместные предприятия по производству САУ, ПВО и боеприпасов.

"Таким образом мы дадим Украине возможность защищать себя в среднесрочной и долгосрочной перспективе", – сказал Паппергер.

4 марта 2023 года появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.

15 марта Паппергер поведал детали этого строительства.

3 апреля Rheinmetall анонсировал создание логистического центра в Румынии недалеко от границы с Украиной, чтобы ремонтировать и обслуживать танки и самоходные артиллерийские установки.

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Мілана Головань

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