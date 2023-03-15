Гендиректор Rheinmetall рассказал детали строительства танкового завода в Украине – NZZ

Генеральный директор Rheinmetall Армин Паппергер в интервью Neue Zürcher Zeitung поделился деталями строительства танкового завода в Украине. Концерн уже разработал концепцию и передал ее правительству Германии.

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По его словам, для начала строительства нужно решение украинского правительства, поскольку завод не будет принадлежать Rheinmetall. Он отмечает, что компания будет его арендовать.

"Мы не будем финансировать эту работу, но это должна сделать Украина или другая страна, которая поможет Украине. Это был бы не наш завод, но Украина его строит, а мы его арендуем", — сказал Паппергер.

На вопрос, когда должно начаться строительство завода, глава компании ответил, что только Украина должна принимать такие решения. Он отметил, что это может произойти как во время войны, так и после ее окончания.

"Мы должны дать Украине возможность защищаться. Такой завод не строится за один день. Так что нам нужно начать планировать сейчас", – сказал Паппергер.

Планируется, что на украинском заводе Rheinmetall можно будет производить до 400 новейших танков Panther KF51 в год.

9 февраля 2023 года Паппергер заявил, что Украина ведет переговоры о возможной покупке новейшего немецкого танка Panther KF51, который называют сильнейшим в мире.

4 марта появилась информация о том, что в Украине планируется строительство завода Rheinmetall.

14 марта гендиректор Rheinmetall заявил, что компания готова предоставить Украине столько снарядов, сколько нужно, но для этого необходимо удвоить производство в Европе.

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Мілана Головань

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