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Данілов — критикам ВПК України: Працює на повну потужність. Ці розумники багато чого не розуміють

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 12:14
Данілов — критикам ВПК України: Працює на повну потужність. Ці розумники багато чого не розуміють - Фото
Олексій Данілов (Фото: скриншот із відео)

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність". Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

За його словами, українська оборонка сьогодні працює на максимальній потужності з того, що країна має зараз.

"Люди думають, що хтось там сидить і не хоче нічого робити. Це не випікання хліба, складні процеси. Критикують ті, хто не розуміє, що таке ВПК. Ми говоримо про снаряди. Ці розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, які сьогодні на вагу золота? Ніхто не хоче ділитися у світі", — сказав Данілов.

Він зазначив, що виробництво порохів неможливо налагодити швидко.

"У нас багато приватних підприємств закривають потреби оборонки. Хотілося б більше, але те, що є зараз, такого ніколи не було", — заявив чиновник.

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Дмитро Гриниченко
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