Данілов — критикам ВПК України: Працює на повну потужність. Ці розумники багато чого не розуміють

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що військово-промисловий комплекс України працює "на повну потужність". Про це він повідомив в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, українська оборонка сьогодні працює на максимальній потужності з того, що країна має зараз.

"Люди думають, що хтось там сидить і не хоче нічого робити. Це не випікання хліба, складні процеси. Критикують ті, хто не розуміє, що таке ВПК. Ми говоримо про снаряди. Ці розумники розуміють, що у нас немає виробництва порохів, які сьогодні на вагу золота? Ніхто не хоче ділитися у світі", — сказав Данілов.

Він зазначив, що виробництво порохів неможливо налагодити швидко.

"У нас багато приватних підприємств закривають потреби оборонки. Хотілося б більше, але те, що є зараз, такого ніколи не було", — заявив чиновник.

Віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пообіцяв більше атак українських дронів на російські кораблі, оскільки виробництво безпілотників в Україні у 2023 році зросло більш ніж у 100 разів порівняно з 2022 роком.

В Україні хочуть почати виробляти машини розмінування MV-10, Bozena-4 та Bozena-5.

Компанія Rheinmetall планує виробляти в Україні не лише танки, а й боєприпаси, а також системи протиповітряної оборони.

Читайте також: В Україні можуть почати виробляти "натовські" БМП ASCOD: фото та характеристики машин

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.