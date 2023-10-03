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Президент Володимир Зеленський 3 жовтня відвідав бригади, які виконують бойові завдання на Купʼянсько-Лиманському напрямку, який голова держави назвав "одним з найгарячіших". Він опублікував відео з поїздки.

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Зеленський зустрівся з комбригами і комбатами 103 окремої бригади територіальної оборони, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

Обговорили оперативну ситуацію на полі бою, актуальні питання і потреби, повідомив президент.

Також Зеленський нагородив воїнів, які відзначилися під час захисту України, у тому числі бойових медиків.

"Іще оглянув техніку – танки Leopard 2 та бойові машини піхоти CV-90, які брали участь у боях на Купʼянському напрямку. Обговорили з екіпажами результати застосування танків і БМП. Воїни задоволені", – написав президент.

29 вересня у ЗСУ повідомили, що росіяни на Лимано-Куп’янському напрямку наразі формують штурмові загони, сподіваючись пробити оборону ЗСУ, і обстрілюють українські позиції з максимальних дистанцій.

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