Сирський про лінію Куп'янськ-Лиман: РФ хоче реваншу, перекинула 25 армію, готує штурмовиків

Російські окупанти готують штурмові загони та перекидають частини 25 армії на ділянку фронту Куп'янськ-Лиман. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

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За його словами, ворог має намір перехопити оперативну ініціативу на сході та взяти реванш — на Куп'янському напрямку завершує підготовку штурмових загонів, веде запеклі обстріли.

На Лиманському напрямі росіяни продовжують замінювати війська на частини 25 армії, яка була сформована на території РФ.

Під Бахмутом точаться запеклі бої, загарбники намагаються утримати позиції, але Збройні Сили України поступово вибивають окупантів.

"Основне завдання — забезпечити надійну оборону, не допустити втрату рубежів та позицій на Куп'янському та Лиманському напрямках, а також вийти на певні рубежі на Бахмутському напрямку. Але головне — зробити це з мінімальними втратами", — заявив Сирський.

Генсек НАТО Столтенберг заявив, що українці відтісняють росіян у наступі й можуть пройти через деякі укріплені окупантами території.

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