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Сырский о линии Купянск-Лиман: РФ хочет реванша, перебросила 25 армию, готовит штурмовиков

Цей матеріал також доступний українською
06.09.2023, 08:31
Сырский о линии Купянск-Лиман: РФ хочет реванша, перебросила 25 армию, готовит штурмовиков - Фото
Александр Сырский (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты готовят штурмовые отряды и перебрасывают части 25 армии на участок фронта Купянск-Лиман. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, враг собирается перехватить оперативную инициативу на востоке и взять реванш — на Купянском направлении завершает подготовку штурмовых отрядов, ведет ожесточенные обстрелы.
На Лиманском направлении россияне продолжают менять войска на части 25 армии, которая была сформирована на территории РФ. 

Под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои, захватчики пытаются удержать позиции, но Вооруженные Силы Украины постепенно выбивают оккупантов. 

"Основная задача — обеспечить надежную оборону, не допустить потерю рубежей и позиций на Купянском и Лиманском направлениях, а также выйти на определенные рубежи на Бахмутском направлении. Но главное — сделать это с минимальными потерями", — заявил Сырский.

  • Генсек НАТО Столтенберг заявил, что украинцы оттесняют россиян в наступлении и могут пройти через некоторые укрепленные оккупантами территории.

Смотрите также: Кассетные боеприпасы "в корне изменили ситуацию", говорят военные: видео из-под Купянска

Дмитрий Гриниченко
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