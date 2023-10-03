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Зеленский приехал к военным на Купянско-Лиманское направление – видео видео

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03.10.2023, 15:36
Видео: Владимир Зеленский
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Президент Владимир Зеленский 3 октября посетил бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении, которое глава государства назвал "одним из самых горячих". Он опубликовал видео из поездки.

Зеленский встретился с комбригами и комбатами 103 отдельной бригады территориальной обороны, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

Обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности, сообщил президент.

  • 29 сентября в ВСУ сообщили, что россияне на Лимано-Купянском направлении сейчас формируют штурмовые отряды, надеясь пробить оборону ВСУ, и обстреливают украинские позиции с максимальных дистанций.

Читайте также: Сырский о линии Купянск-Лиман: РФ хочет реванша, перебросила 25 армию, готовит штурмовиков

Оксана Житнюк
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Владимир ЗеленскийвойнакупянскЛиманлимано-купянское направление
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