Президент Владимир Зеленский 3 октября посетил бригады, выполняющие боевые задания на Купянско-Лиманском направлении, которое глава государства назвал "одним из самых горячих". Он опубликовал видео из поездки.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Зеленский встретился с комбригами и комбатами 103 отдельной бригады территориальной обороны, 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.
Обсудили оперативную ситуацию на поле боя, актуальные вопросы и потребности, сообщил президент.
- 29 сентября в ВСУ сообщили, что россияне на Лимано-Купянском направлении сейчас формируют штурмовые отряды, надеясь пробить оборону ВСУ, и обстреливают украинские позиции с максимальных дистанций.
Читайте также: Сырский о линии Купянск-Лиман: РФ хочет реванша, перебросила 25 армию, готовит штурмовиков
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии