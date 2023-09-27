ВСУ: РФ формирует штурмовые роты на Лимано-Купянском направлении, работает с дистанций

Россияне на Лимано-Купянском направлении формируют штурмовые отряды, надеясь пробить оборону ВСУ, и обстреливают украинские позиции с максимальных дистанций. Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

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"Сейчас они работают на максимально предельных дистанциях со своей артиллерии, чтобы обезопасить свои системы от нашего мощного огневого поражения, поскольку мы видели, даже по сравнению с Бахмутским направлением, к чему приводит близость к фронту. Очень эффективно они поражаются нашими подразделениями, выявляются и больше уже никогда после этого не стреляют", – отметил Евлаш.

По его словам, оккупанты на Лимано-Купянском направлении формируют штурмовые отряды, в частности 12 штурмовых рот – численность около 2000 человек. Они будут пытаться пробить дыры в украинской обороне, однако, отметил Евлаш, россияне уже пытались это сделать в течение долгого времени, и это не привело ни к каким успехам.

Комментируя нынешнее "приторможение" россиян на этом направлении, он отметил, что за минувшие сутки оккупанты не проводили там ни одного боевого столкновения, однако и дальше продолжают интенсивно применять авиацию против украинских сил. За сутки оккупанты 14 раз обстреливали позиции Сил обороны, используя штурмовики и вертолеты. Также было 579 обстрелов.

В утренней сводке Генштаба сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки.

Генерал Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а наибольший прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

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