ВСУ: РФ формирует штурмовые роты на Лимано-Купянском направлении, работает с дистанций
Россияне на Лимано-Купянском направлении формируют штурмовые отряды, надеясь пробить оборону ВСУ, и обстреливают украинские позиции с максимальных дистанций. Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
"Сейчас они работают на максимально предельных дистанциях со своей артиллерии, чтобы обезопасить свои системы от нашего мощного огневого поражения, поскольку мы видели, даже по сравнению с Бахмутским направлением, к чему приводит близость к фронту. Очень эффективно они поражаются нашими подразделениями, выявляются и больше уже никогда после этого не стреляют", – отметил Евлаш.
По его словам, оккупанты на Лимано-Купянском направлении формируют штурмовые отряды, в частности 12 штурмовых рот – численность около 2000 человек. Они будут пытаться пробить дыры в украинской обороне, однако, отметил Евлаш, россияне уже пытались это сделать в течение долгого времени, и это не привело ни к каким успехам.
Комментируя нынешнее "приторможение" россиян на этом направлении, он отметил, что за минувшие сутки оккупанты не проводили там ни одного боевого столкновения, однако и дальше продолжают интенсивно применять авиацию против украинских сил. За сутки оккупанты 14 раз обстреливали позиции Сил обороны, используя штурмовики и вертолеты. Также было 579 обстрелов.
- В утренней сводке Генштаба сообщалось, что за прошедшие сутки российские оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки.
- Генерал Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а наибольший прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
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