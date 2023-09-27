Генштаб: РФ перестала наступать у Бахмута, атакует в районе Донецка и Новодаровки — карта

Российские оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. В районе Донецка ВСУ отбили атаки на Северное, также было 13 неудачных штурмов около Марьинки.

В Запорожской области украинские воины отбили атаку южнее Новодаровки. Одновременно Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и атаки под Бахмутом, россияне несут потери в живой силе и технике, а также истощаются.

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили пять артиллерийских средств, три района сосредоточения пехоты и техники, пункт управления и два склада боеприпасов.

23 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что днем ранее оккупанты пытались отбить утраченные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Работино и Вербового (Запорожская область), но захватчикам это не удалось.

Командующий Таврическим направлением Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше.

Тарнавский сообщил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".

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