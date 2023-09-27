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Генштаб: РФ перестала наступать у Бахмута, атакует в районе Донецка и Новодаровки — карта

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 07:17
Генштаб: РФ перестала наступать у Бахмута, атакует в районе Донецка и Новодаровки — карта - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты перестали наступать в районе Бахмута, но атакуют вблизи временно оккупированного Донецка и Новодаровки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 26 боевых столкновений. В районе Донецка ВСУ отбили атаки на Северное, также было 13 неудачных штурмов около Марьинки.

В Запорожской области украинские воины отбили атаку южнее Новодаровки. Одновременно Силы обороны продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя и атаки под Бахмутом, россияне несут потери в живой силе и технике, а также истощаются. 

Украинская авиация нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили пять артиллерийских средств, три района сосредоточения пехоты и техники, пункт управления и два склада боеприпасов. 

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Дмитрий Гриниченко
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