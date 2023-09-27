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Генштаб: РФ перестала наступати біля Бахмута, атакує в районі Донецька та Новодарівки — карта

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 07:17
Генштаб: РФ перестала наступати біля Бахмута, атакує в районі Донецька та Новодарівки — карта - Фото
Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російські окупанти перестали наступати в районі Бахмута, але атакують поблизу тимчасово окупованого Донецька та Новодарівки. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

Військові заявляють, що протягом доби на фронті сталося 26 бойових зіткнень. У районі Донецька ЗСУ відбили атаки на Сєверне, також було 13 невдалих штурмів біля Мар'їнки.

У Запорізькій області українські воїни відбили атаку на південь від Новодарівки. Одночасно Сили оборони продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя та атаки під Бахмутом, росіяни зазнають втрат у живій силі та техніці, а також виснажуються.

Українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили п'ять артилерійських засобів, три райони зосередження піхоти та техніки, пункт управління та два склади боєприпасів.

Читайте також: У Севастополі підводний човен РФ міг отримати катастрофічні пошкодження, фото – союзники

Дмитро Гриниченко
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