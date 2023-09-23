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Андріївка, Роботине, Вербове. Росія намагається відбити втрачені позиції – Генштаб ЗСУ

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 08:36
Андріївка, Роботине, Вербове. Росія намагається відбити втрачені позиції – Генштаб ЗСУ - Фото
Фото: Служба зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські війська у п'ятницю, 22 вересня, намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (південніше Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область). Їм це не вдалося, йдеться в ранковому зведенні.

"Противник намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, успіхів не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області", – розказав Генштаб.

Про звільнення Андріївки Генеральний штаб повідомив 15 вересня, військові називають її "ключем" від Бахмута. До війни це було маленьке село на кілька десятків хат, зараз цей населений пункт знищено вщент.

Андріївка, Роботине, Вербове. Росія намагається відбити втрачені позиції – Генштаб ЗСУ

Атаки біля Роботиного та Вербового завершилися для росіян втратами у живій силі й техніці, сказано у зведенні.

Про наступ української армії на Мелітопольському напрямку Генштаб повідомляє так: "Сили оборони [...] завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту та змушують відходити із займаних позицій".

Генерал Олександр Тарнавський вважає, що прорив на цьому напрямку може статися після того, як українська армія дійде до Токмака. Це приблизно 20 кілометрів від Роботиного і Вербового, де тривають бої зараз.

Андріївка, Роботине, Вербове. Росія намагається відбити втрачені позиції – Генштаб ЗСУ

Також росіяни атакували біля Авдіївки та сусіднього села Сєверне, у Мар'їнці та біля Красногорівки (західні околиці Донецька).

Андрій Водяний
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