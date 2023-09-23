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Андреевка, Работино, Вербовое. Россия пытается отбить потерянные позиции – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 08:36
Андреевка, Работино, Вербовое. Россия пытается отбить потерянные позиции – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Служба по связям с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что российские войска в пятницу, 22 сентября, пытались отбить потерянные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Работино и Вербового (Запорожская область). Им это не удалось, говорится в утренней сводке.

"Противник пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки Донецкой области, успехов не имел. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области", – рассказал Генштаб.

Об освобождении Андреевки Генеральный штаб сообщил 15 сентября, военные называют ее "ключом" от Бахмута. До войны это было маленькое село на несколько десятков домов, сейчас этот населенный пункт уничтожен до основания.

Андреевка, Работино, Вербовое. Россия пытается отбить потерянные позиции – Генштаб ВСУ

Атаки у Работино и Вербового завершились для россиян потерями в живой силе и технике, говорится в сводке.

О наступлении украинской армии на Мелитопольском направлении Генштаб сообщает так: "Силы обороны [...] наносят оккупационным войскам значительные потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта и заставляют отходить с занимаемых позиций".

Генерал Александр Тарнавский считает, что прорыв на этом направлении может произойти после того, как украинская армия дойдет до Токмака. Это примерно 20 километров от Работино и Вербового, где продолжаются бои сейчас.

Андреевка, Работино, Вербовое. Россия пытается отбить потерянные позиции – Генштаб ВСУ

Также россияне атаковали возле Авдеевки и соседнего села Северное, в Марьинке и Красногоровке (западные окраины Донецка).

Андрей Водяный
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