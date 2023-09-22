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Все, что у россиян было, уже брошено в огонь – Буданов о наступлении

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 22:51
Все, что у россиян было, уже брошено в огонь – Буданов о наступлении - Фото
Кирилл Буданов (Фото - скриншот)

Чтобы остановить наступление ВСУ, российское командование уже использовало все резервы, в том числе только что сформированные.  Об этом руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов сказал в интервью The WarZone.

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Одной из целей операций ВСУ на Бахмутском направлении было сковывание и перетягивание с южного направления российских войск, сказал Буданов, и эта задача успешно решена. 

"Россияне недавно передислоцировали туда свои единственные резервные силы – 25 армию, которая была сформирована совсем недавно и даже не полностью. Сейчас ее передислоцируют примерно к северу от Бахмута и там собираются закопать", – сказал Буданов.

Он подчеркнул, что угроза потери Бахмута заставляет оккупантов все время перебрасывать туда все новые силы, а это истощает их ресурсы на других направлениях, например на южном.

"Все, что у них было, уже брошено в огонь", – подчеркнул глава ГУР.

По его словам, сейчас весь костяк российских ВДВ "сидит в обороне и пытается сдержать наступление наших группировок на юге".

"Раньше там были подразделения 810й бригады морской пехоты РФ. Эта бригада была полностью разгромлена, и россиянам ее пришлось заменять воздушно-десантными войсками", – сказал Буданов.

В этом же интервью глава ГУР намекнул, что "события в Крыму косвенно указывают на планы ВСУ", и рассказал, как диверсия на аэродроме "судного дня" ударила по ФСБ и руководству России.

  • Силы обороны продолжают наступательную операцию на Бахмутском и Мелитопольском направлениях и имеют успехи, сообщили в Генштабе.
  • Главком Залужный: ВСУ движутся вперед, несмотря на кратное преимущество РФ в живой силе и оружии. 

Читайте также: Столтенберг: Из "второй армии в мире" ВСУ сделали "вторую армию в Украине"

Сергей Бережной
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