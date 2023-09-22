Все, що росіяни мали, вже кинуто у вогонь – Буданов про наступ

Аби зупинити наступ ЗСУ, російське командування вже використало всі резерви, включно зі щойно сформованими. Про це керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав в інтерв'ю The WarZone.

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Однією з цілей операцій ЗСУ на Бахмутському напрямку було сковування та перетягування з південного напрямку російських військ, сказав Буданов, і це завдання успішно вирішено.

"Росіяни нещодавно передислокували туди свої єдині резервні сили – 25 армію, яка була сформована нещодавно і навіть не повністю. Зараз її передислокують приблизно на північ від Бахмута і там збираються закопати", – сказав Буданов.

Він наголосив, що загроза втрати Бахмута змушує окупантів постійно перекидати туди все нові сили, а це виснажує їхні ресурси на інших напрямках, наприклад на південному.

"Все, що у них було, вже кинуто у вогонь", – наголосив глава ГУР.

За його словами, зараз весь кістяк російських ПДВ "сидить в обороні й намагається стримати наступ наших угруповань на півдні".

"Раніше там були підрозділи 810 бригади морської піхоти РФ. Цю бригаду було повністю розгромлено, і росіянам її довелося замінювати повітряно-десантними військами", – сказав Буданов.

У цьому ж інтерв'ю глава ГУР натякнув, що "події в Криму опосередковано вказують на плани ЗСУ", і розповів, як диверсія на аеродромі "судного дня" вдарила по ФСБ та керівництву Росії.

Сили оборони продовжують наступальну операцію на Бахмутському та Мелітопольському напрямах та мають успіхи, повідомили у Генштабі.

Головком Залужний: ЗСУ рухаються вперед, попри кратну перевагу РФ у живій силі та зброї.

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