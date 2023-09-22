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Новости | Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 23:50
Зима не замедлит контрнаступление, наибольший прорыв будет после Токмака – топ-генерал ВСУ - Фото
Александр Тарнавский (Скриншот с видео)

Зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака", заявил командующий Таврическим направлением, бригадный генерал Александр Тарнавский в интервью CNN.

"Погода может быть серьезным препятствием во время продвижения, но учитывая то, как мы двигаемся вперед, в основном без транспортных средств, я не думаю, что [погода] сильно повлияет на контрнаступление", – сказал командующий.

CNN отмечает, что сильные дожди осенью могут сделать землю в Украине мокрой и усложнить передвижение тяжелой техники, например танков, однако Тарнавский говорит, что украинские силы двигаются небольшими группами, преимущественно пешком.

По его мнению, большой прорыв Украины – самый большой в этом контрнаступлении – еще впереди.

"Я думаю, что это [прорыв] произойдет после Токмака. Сейчас они полагаются на глубину своей линии обороны там", – сказал командующий.

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Тарнавский отметил, что вместо так называемой оборонной "линии Суровикина" большими проблемами являются "перекрестки, линии деревьев и минные поля между линиями деревьев".

"[Существует] комбинация небольших групп обороны противника, которые на данный момент размещены очень точно и компетентно. Но действия наших бойцов заставляют их медленно отступать, когда они сталкиваются с нашими штурмовыми отрядами", – пояснил генерал.

Положительно оценивая конечный результат, Тарнавский признал, что для успеха контрнаступления украинским войскам нужно по крайней мере дойти до города Токмак, пишет CNN.

"Токмак – это цель-минимум. Общая цель – добраться до наших государственных границ", – сказал он.

  • Мощные фортификации на захваченном юге Украины противник начал усиленно возводить, когда оккупационным контингентом там командовал генерал Сергей Суровикин, из-за чего линии обороны врага у россиян называют "линией Суровикина".
  • Тарнавский заявил, что удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • Главнокомандующий Валерий Залужный сообщил, что ВСУ двигаются вперед, несмотря на яростное сопротивление оккупантов.

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Артём Джерипа
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