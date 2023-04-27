Основные линии обороны оккупантов – в Запорожской области и на подходах к Крыму: Reuters

Самые мощные укрепления российские оккупанты выстроили в южной части Запорожской области и на подходах к Крымскому полуострову. Такие данные публикует Reuters на основе анализа спутниковых снимков.

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По данным съемки с орбиты, Россия при подготовке к наступлению ВСУ выстроила тысячи километров оборонительных позиций как на территории РФ, так на линии фронта в Украине. Сильнее всего, по мнению аналитиков, позиции армии РФ защищены в южной части Запорожской области и возле Крыма.

В материале описывается типичная схема трехуровневой обороны армии РФ – противотанковые рвы, затем бетонные заграждения типа "зубы дракона", затем пехотные траншеи.

Помимо рвов, баррикад и траншей, выстроенная оккупантами оборона также включает минные поля, колючую проволоку и замаскированные огневые позиции.

Анализ спутниковых фотографий показывает, что большая часть строительных работ велась после ноября 2022 года после деоккупации Херсона.

В частности, эксперты отмечают, что только на участке от восточного берега Днепра к югу от Васильевки и до Федоровки Запорожской области выстроен оборонительный участок длиной 120 км.

В районе города Пологи выстроены две отдельные 30-километровые линии трехуровневой обороны – одна на севере и одна на юге.

Некоторые города, такие как Токмак и Бильмак, полностью окружены российскими укреплениями. На спутниковых снимках видны траншеи вдоль дорог и в городских аэропортах Мелитополя и Бердянска. Мощные укрепления возведены на севере Крыма.

При этом, считают привлеченные агентством эксперты, для обороны России придется растянуть силы по всей длине фронта, и эту уязвимость можно использовать и усилить с помощью ложных и отвлекающих маневров, внезапности и оперативной скорости.

Как отметил Джон Форд из Миддлберийского института международных исследований, "препятствия на поле боя являются препятствиями только до тех пор, пока их охраняют боеспособные войска".

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Сергій Бережний

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