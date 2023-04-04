Крым. Оккупанты построили сеть траншей и заграждений, кое-где длиной в 900 метров – WP
Ожидая контрнаступления украинских Вооруженных Сил, российские войска во временно оккупированном Крыму построили сеть траншей и заграждений. Длина некоторых окопов на отдельных участках полуострова превышает 900 метров, сообщает Washington Post со ссылкой на спутниковые снимки, предоставленные компанией Maxar.
По данным журналистов, крымские оккупанты соорудили укрепление в районах населенных пунктов Витино, Медведевка и в других частях полуострова.
На спутниковых снимках видно, как российские войска укрепляются вдоль побережья Черного моря. Там они установили противотанковые заграждения, артиллерийские установки, и вырыли рвы.
Со стороны озера Сиваш оккупанты построили сеть окопов, длина которых кое-где достигает 900 метров. В том же районе установлены три ряда бетонных противотанковых заграждений "зубы дракона".
Издание пишет, что в последние недели подобные средства обороны полуострова российские оккупанты начали устанавливать активнее.
Например, на снимке села Витино, сделанном 27 февраля, виден пустой берег, а уже 12 марта там появилась линия окопов, сообщает WP. Кроме того, в районе Витино оккупанты установили артиллерийские установки в окопы. Аналитики усложняются объяснить такой шаг с точки зрения военной логики, пишут журналисты.
Для копания траншей крымские оккупанты используют траншейную машину БТМ-3 советского производства, которая способна копать окопы со скоростью до 800 метров в час.
По данным издания, главари окупантов привлекают местных жителей к работам по укреплению окопов бетоном и деревом. Платить обещают $90 в день.
WP называет территорию Крыма "одной из самых укрепленных" в зоне войны.
В целом оборонные сооружения оккупанты построили возле природных водных заграждений типа берега моря или каналов, якобы создающих дополнительные преграды в случае наступления украинских войск.
- 24 марта 2023 года представитель президента Зеленского в Крыму Тамила Ташева заявила, что окончание войны РФ против Украины начнется с освобождения временно оккупированного полуострова.
- Начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть Крым без боев.
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