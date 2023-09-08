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Залужный: ВСУ двигаются вперед несмотря на безумное сопротивление оккупантов

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 20:16
Залужный: ВСУ двигаются вперед несмотря на безумное сопротивление оккупантов - Фото
Валерий Залужный (Фото: Telegram Главнокомандующий ВСУ)

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел телефонный разговор насчет ситуации на фронте с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи. О диалоге с командующим ВС США в Европе говорится в официальном сообщении.

В первую очередь военачальники обсудили вопросы, касающиеся фронта.

"Ознакомил генерала Каволи с обстановкой на линии столкновения, подробно с нашими оборонительными и наступательными операциями", – пишет Залужный.

Он отметил, что, несмотря на "безумное сопротивление" захватчиков, украинские воины продолжают двигаться вперед.

Командующие обменялись мнениями о возможных планах оккупантов, также обсудили оборонные нужды украинской армии.

"Поблагодарил союзников за решительную поддержку и помощь в борьбе с российской агрессией", – подытожил главком ВСУ.

  • Главнокомандующий Залужный заявил начальнику штаба Вооруженных сил Франции, что российские силы превосходят украинские в количестве военных, артиллерии, авиации и снарядов, однако Силы обороны все равно продвигаются вперед.
  • США видят успехи Украины в контрнаступлении и хотят убедиться, что у ВСУ есть все необходимое, заявил Блинкен во время визита в Киев на этой неделе.
  • 15 августа состоялась встреча в расширенном формате между представителями высшего военного командования Украины и представителями США и Великобритании.

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Артём Джерипа
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