Зеленский: Скорость контрнаступления зависит от получения мощного дальнобойного оружия

На сегодняшний день Украина освободила большую часть своей территории, процессы предоставления оружия и санкций замедляются, скорость контрнаступления зависит от скорости передачи мощного дальнобойного оружия, заявил в своей речи президент Владимир Зеленский. Об этом он сообщил на саммите YES (Yalta European Strategy), передает Офис президента.

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"Важно, что наши воины идут вперед и что на нашей стороне инициатива. Мы не должны сравнивать то, что было вчера. Мы должны сравнивать, где все мы были в другой жизни – 24 февраля, когда было ощущение оккупации нашего государства. А сегодня мы освободили большую часть нашей территории", – сказал президент.

Он отметил, что понимает желание людей "как можно скорее" восстановить территориальную целостность Украины, поскольку спокойствие и мир в государстве и во всей Европе будет тогда, когда Украина вернет все свои территории.

Однако Зеленский заметил, что война России против Украины сложна и многие процессы замедляются.

"Замедляется война. Это есть, мы это признаем. Усложняются и замедляются все процессы: от санкций до предоставления оружия. [...] Когда некоторые партнеры говорят: так что там с контрнаступлением, когда будет следующий шаг? Мой ответ: сегодня наши шаги наверняка быстрее новых санкционных пакетов", – сказал он.

Президент подчеркнул, что государства-партнеры не просто помогают Украине, но и поддерживают безопасность, свободу и жизнь своих граждан.

Зеленский акцентировал, что для ускорения контрнаступательных действий Украине нужна конкретная военная техника, в частности, современные истребители.

"Есть конкретные квадратные километры нашей земли, и каждый освобожденный метр – это человеческая жизнь… Чем дольше, тем больше людей страдает. Как влияет оружие? Конкретно и непосредственно, без абстракций и риторик. Есть конкретное влияние конкретного оружия. Насколько оно мощнее, дальнобойнее, настолько скорее идет контрнаступление. Восстановление нашей территории. Если в небе нас нет, а Россия есть, они останавливают нас с неба. Останавливают наше контрнаступление", – отметил он.

Зеленский поблагодарил все страны-партнеры во главе с США, которые оказывают помощь и укрепляют Силы обороны для освобождения всех украинских земель.

Главнокомандующий Залужный заявил начальнику штаба Вооруженных сил Франции, что российские силы преобладают украинские в количестве военных, артиллерии, авиации и снарядов, однако Силы обороны все равно продвигаются вперед.

Спикер МИД сообщил, что ослабление санкций в обмен на возвращение России в зерновое соглашение стало бы успехом и поощрением российского шантажа.

Зеленский заявил, что у Украины есть информация о том, что диктатор Владимир Путин ответственен за убийство предводителя террористов Вагнера Евгения Пригожина.

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