Зеленський: Швидкість контрнаступу залежить від отримання потужної далекобійної зброї
На сьогодні Україна звільнила велику частину своєї території, процеси надання зброї та санкцій уповільнюються, швидкість контрнаступу залежить від швидкості передання потужної далекобійної зброї, заявив у своїй промові президент Володимир Зеленський. Про це він повідомив під час саміту YES (Yalta European Strategy), передає Офіс президента.
"Важливо, що наші воїни йдуть уперед і що на нашому боці ініціатива. Ми не повинні порівнювати те, що було вчора. Ми маємо порівнювати, де всі ми були в іншому житті – 24 лютого, коли було відчуття окупації нашої держави. А сьогодні ми звільнили велику частину нашої території", – сказав президент.
Він зазначив, що розуміє бажання людей "якнайшвидше" відновити територіальну цілісність України, оскільки спокій і мир у державі та в усій Європі буде тоді, коли Україна поверне всі свої території.
Проте Зеленський зауважив, що війна Росії проти України складна і багато процесів уповільнюється.
"Уповільнюється війна. Це є, ми це визнаємо. Ускладнюються й уповільнюються всі процеси: від санкцій до надання зброї. [...] Коли деякі партнери кажуть: так що там із контрнаступом, коли буде наступний крок? Моя відповідь: на сьогодні наші кроки, напевно, швидші, ніж нові санкційні пакети", – сказав він.
Президент наголосив, що держави-партнери не просто допомагають Україні, а й підтримують безпеку, свободу та життя своїх громадян.
Зеленський акцентував, що для пришвидшення контрнаступальних дій Україні потрібна конкретна військова техніка, зокрема, сучасні винищувачі.
"Є конкретні квадратні кілометри нашої землі, і кожен звільнений метр – це людське життя… Що довше, то більше людей страждає. Як впливає зброя? Конкретно й безпосередньо, без абстракцій та риторик. Є конкретний вплив конкретної зброї. Що вона потужніша, далекобійніша, то швидше йде контрнаступ. Відновлення нашої території. Якщо в небі нас немає, а Росія є, вони зупиняють нас із неба. Зупиняють наш контрнаступ", – зазначив він.
Зеленський висловив подяку всім країнам-партнерам на чолі зі США, які надають допомогу та зміцнюють Сили оборони для звільнення всіх українських земель.
- Головнокомандувач Залужний заявив начальнику штабу Збройних сил Франції, що російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед.
- Речник МЗС повідомив, що послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу.
- Зеленський заявив, що Україна має інформацію про те, що диктатор Володимир Путін відповідальний за вбивство ватажка терористів Вагнера Євгена Пригожина.
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