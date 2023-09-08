МЗС про скандал з Гутеррішем: Поступки у відповідь на шантаж РФ призведуть лише до нового шантажу
Послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.
МЗС вважає, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання її зобов'язань, а не посилювати її відчуття безкарності та поступками провокувати на нову агресію.
Водночас Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки "готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом", – зазначив Ніколенко.
8 вересня у розпорядження медіа потрапив лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.
- Після виходу РФ із Чорноморської зернової ініціативи вона заявила, що не даватиме гарантій ненападу на цивільні судна.
- 17 липня 2023 року президент Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити роботу зернового коридору в Чорному морі без Росії. Для роботи зернового коридору можна було б залучити турецькі військові кораблі. Але в Туреччині такий крок вважають дуже ризикованим.
- Після виходу із зернової угоди Росія розбиває ракетами та дронами порти та зерносховища на Одещині.
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