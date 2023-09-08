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МЗС про скандал з Гутеррішем: Поступки у відповідь на шантаж РФ призведуть лише до нового шантажу

Этот материал также доступен на русском
08.09.2023, 17:22
МЗС про скандал з Гутеррішем: Поступки у відповідь на шантаж РФ призведуть лише до нового шантажу - Фото
Олег Ніколенко (скриншот із відео)

Послаблення санкцій в обмін на повернення Росії в зернову угоду стало б успіхом та заохоченням російського шантажу. Про це заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

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Ніколенко наголосив, що "послаблення частини санкційного режиму проти РФ в обмін на відновлення зернової угоди стане перемогою російського продовольчого шантажу і запрошенням Москви до нових хвиль шантажу".

МЗС вважає, що міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання її зобов'язань, а не посилювати її відчуття безкарності та поступками провокувати на нову агресію.

Водночас Україна як один із гарантів глобальної продовольчої безпеки "готова продовжувати експорт зернових на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азії, як в рамках Чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в Чорному морі та наземним шляхом", – зазначив Ніколенко.

8 вересня у розпорядження медіа потрапив лист генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша до міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова, в якому він запропонував відновлення зернової угоди на вигідних для держави-агресора умовах, включно з фактичним обнуленням санкцій.

Сергій Бережний
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