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МИД о скандале с Гутерришем: Уступки в ответ на шантаж РФ приведут только к новому шантажу

Цей матеріал також доступний українською
08.09.2023, 17:22
МИД о скандале с Гутерришем: Уступки в ответ на шантаж РФ приведут только к новому шантажу - Фото
Олег Николенко (скриншот из видео)

Ослабление санкций в обмен на возвращение России в зерновое соглашение стало бы успехом и поощрением российского шантажа. Об этом заявил cпикер МИД Олег Николенко.  

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Николенко подчеркнул, что "ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа".

МИД считает, что международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению ее обязательств, а не поощрять ее ощущение безнаказанности и уступками провоцировать на новую агрессию.

При этом Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности "готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем", – отметил Николенко. 

8 сентября в распоряжение медиа попало письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором он предложил возобновить зерновую сделку на выгодных для государства-агрессора условиях, включая фактическое обнуление санкций.

Сергей Бережной
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