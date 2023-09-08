МИД о скандале с Гутерришем: Уступки в ответ на шантаж РФ приведут только к новому шантажу

Ослабление санкций в обмен на возвращение России в зерновое соглашение стало бы успехом и поощрением российского шантажа. Об этом заявил cпикер МИД Олег Николенко.

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Николенко подчеркнул, что "ослабление части санкционного режима против РФ в обмен на возобновление зернового соглашения станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа".

МИД считает, что международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению ее обязательств, а не поощрять ее ощущение безнаказанности и уступками провоцировать на новую агрессию.

При этом Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности "готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем", – отметил Николенко.

8 сентября в распоряжение медиа попало письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором он предложил возобновить зерновую сделку на выгодных для государства-агрессора условиях, включая фактическое обнуление санкций.

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