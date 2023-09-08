МИД о скандале с Гутерришем: Уступки в ответ на шантаж РФ приведут только к новому шантажу
Ослабление санкций в обмен на возвращение России в зерновое соглашение стало бы успехом и поощрением российского шантажа. Об этом заявил cпикер МИД Олег Николенко.
МИД считает, что международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению ее обязательств, а не поощрять ее ощущение безнаказанности и уступками провоцировать на новую агрессию.
При этом Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности "готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем", – отметил Николенко.
8 сентября в распоряжение медиа попало письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову, в котором он предложил возобновить зерновую сделку на выгодных для государства-агрессора условиях, включая фактическое обнуление санкций.
- После выхода РФ из Черноморской зерновой инициативы она заявила, что не будет давать гарантий ненападения на гражданские суда.
- 17 июля 2023 года президент Зеленский предложил Турции и ООН продолжить работу зернового коридора в Черном море без России. Для работы зернового коридора можно было бы привлечь турецкие военные корабли. Но в Турции такой шаг считают очень рискованным.
- После выхода из зерновой сделки Россия разбивает ракетами и дронами порты и зернохранилища в Одесской области.
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