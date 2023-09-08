Залужний: ЗСУ рухаються вперед попри шалений спротив окупантів

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову щодо ситуації на фронті з головнокомандувачем Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генералом Кристофером Каволі. Про діалог з командувачем ЗС США в Європі йдеться в офіційному повідомленні.

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Насамперед воєначальники обговорили питання, що стосуються фронту.

"Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями", – пише Залужний.

Він зауважив, що, попри "шалений спротив" загарбників, українські воїни продовжують рухатися вперед.

Командувачі обмінялися думками щодо можливих планів окупантів, також обговорили оборонні потреби української армії.

"Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією", – підсумував головком ЗСУ.

Головнокомандувач Залужний заявив начальнику штабу Збройних сил Франції, що російські сили переважають українські у кількості військових, артилерії, авіації та снарядів, проте Сили оборони все одно просуваються вперед.

США бачать успіхи України у контрнаступі та хочуть переконатися, що ЗСУ мають все необхідне, заявив Блінкен під час візиту до Києва цього тижня.

15 серпня відбулася зустріч у розширеному форматі між представниками вищого військового командування України та представниками США і Великої Британії.

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