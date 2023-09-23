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Сили оборони здійснили прорив під Вербовим, рухаються далі – Тарнавський

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 15:30
Сили оборони здійснили прорив під Вербовим, рухаються далі – Тарнавський - Фото
Олександр Тарнавський (Фото: ЗСУ)

Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі. Наступ рухається повільніше, аніж очікувалось, але головне – не втратити ініціативу, яка є в України, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", — сказав військовий.

Командувач визнав, що його війська рухаються повільніше, аніж очікувалося, але головне, на його думку, не втратити ініціативу, яка є в України.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", – зазначив Тарнавський.

Вербове на мапі deepstate
  • Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
  • На думку командувача, удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.
  • 23 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (південніше Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область).

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Артем Джеріпа
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