Сили оборони здійснили прорив під Вербовим, рухаються далі – Тарнавський

Сили оборони мають прорив на фланзі Вербового у Запорізькій області та продовжують рухатися далі. Наступ рухається повільніше, аніж очікувалось, але головне – не втратити ініціативу, яка є в України, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський. Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

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"На лівому фланзі [біля Вербового] ми маємо прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", — сказав військовий.

Командувач визнав, що його війська рухаються повільніше, аніж очікувалося, але головне, на його думку, не втратити ініціативу, яка є в України.

"Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну. Головне – не втратити цю ініціативу (яка у нас є). І, ну, не втратити це на практиці, діями", – зазначив Тарнавський.

Тарнавський заявив, що зима не сповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

На думку командувача, удари по тимчасово окупованому Криму, як і удар по штабу Чорноморського флоту РФ, важливі для успіху українського контрнаступу.

23 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що окупанти намагалися відбити втрачені позиції в районі Андріївки (південніше Бахмута), Роботиного та Вербового (Запорізька область).

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