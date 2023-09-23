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Силы обороны совершили прорыв под Вербовым, двигаются дальше – Тарнавский

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 15:30
Силы обороны совершили прорыв под Вербовым, двигаются дальше – Тарнавский - Фото
Александр Тарнавский (Фото: ВСУ)

Силы обороны имеют прорыв на фланге Вербового в Запорожской области и продолжают двигаться дальше. Наступление двигается медленнее, чем ожидалось, но главное – не потерять инициативу, которая есть у Украины, сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский. Об этом он рассказал в интервью CNN.

"На левом фланге [возле Вербового] мы имеем прорыв, и мы продолжаем продвигаться дальше", – сказал военный.

Командующий признал, что его войска двигаются медленнее, чем ожидалось, но главное, по его мнению, не потерять инициативу, которая есть у Украины.

"Не так быстро, как ожидалось, не так, как в фильмах о Второй мировой войне. Главное – не потерять эту инициативу (которая у нас есть). И, ну, не потерять это на практике, действиями", – отметил Тарнавский.

Вербовое на карте deepstate
  • Тарнавский заявил, что зима не замедлит украинское контрнаступление, а самый большой прорыв Киева еще впереди – "после Токмака".
  • По мнению командующего, удары по временно оккупированному Крыму, как и удар по штабу Черноморского флота РФ, важны для успеха украинского контрнаступления.
  • 23 сентября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты пытались отбить утраченные позиции в районе Андреевки (южнее Бахмута), Роботиного и Вербового (Запорожская область).

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Артём Джерипа
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