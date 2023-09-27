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В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев под Бахмут: В основном идут на должности

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 16:57
В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев под Бахмут: В основном идут на должности - Фото
Эмблема ЧВК Вагнера (Фото - скриншот из видео)

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники из российской террористической организации Группа Вагнера вернулись на Бахмутское направление. Он утверждает, что в основном вагнеровцы сейчас идут на определенные должности или в инструкторы, и особой угрозы уже несут. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

"Сейчас [вагнеровцев] перебрасывают [из Беларуси] сюда, но в основном они идут на разные должности – это и командные должности, и должности инструкторов. Некоторые подписывают контракты с подразделениями оккупационной армии РФ и идут прямо в боевые подразделения, однако, как отмечал ранее командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Сырский, больше они такой уж угрозы не несут", – сказал Евлаш.

Он отметил, что еще год назад вагнеровцы считались одной из наиболее подготовленных российских группировок, но сейчас "это уже остатки" от того, что было, и "они просто ищут себе работу".

"Однако и там они будут уничтожены и навсегда уйдут с нашей земли", – заверил Евлаш.

Комментируя присутствие кадыровцев на востоке, спикер ВСУ отметил, что они продолжают находиться на южном фланге, но играют в основном "имиджевую роль" для армии РФ.

"Однако реально они сейчас не несут такой прямо угрозы, и об их очень высокой эффективности говорить тоже не приходится", – сказал Евлаш.

Оксана Житнюк
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