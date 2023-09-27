В ВСУ подтвердили возвращение вагнеровцев под Бахмут: В основном идут на должности

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш подтвердил, что наемники из российской террористической организации Группа Вагнера вернулись на Бахмутское направление. Он утверждает, что в основном вагнеровцы сейчас идут на определенные должности или в инструкторы, и особой угрозы уже несут. Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

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"Сейчас [вагнеровцев] перебрасывают [из Беларуси] сюда, но в основном они идут на разные должности – это и командные должности, и должности инструкторов. Некоторые подписывают контракты с подразделениями оккупационной армии РФ и идут прямо в боевые подразделения, однако, как отмечал ранее командующий Восточной группировки войск генерал-полковник Сырский, больше они такой уж угрозы не несут", – сказал Евлаш.

Он отметил, что еще год назад вагнеровцы считались одной из наиболее подготовленных российских группировок, но сейчас "это уже остатки" от того, что было, и "они просто ищут себе работу".

"Однако и там они будут уничтожены и навсегда уйдут с нашей земли", – заверил Евлаш.

Комментируя присутствие кадыровцев на востоке, спикер ВСУ отметил, что они продолжают находиться на южном фланге, но играют в основном "имиджевую роль" для армии РФ.

"Однако реально они сейчас не несут такой прямо угрозы, и об их очень высокой эффективности говорить тоже не приходится", – сказал Евлаш.

23 сентября о возвращении вагнеровцев под Бахмут в составе нового подразделения под новой вывеской и с командованием Андрея "Седого" Трошева писали z-каналы оккупантов, утверждая, что туда едут боевики, которые "откололись" от организации после бунта Пригожина.

Один из бойцов ВСУ подтвердил, что вагнеровцы быстро сменили командиров и вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области.

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