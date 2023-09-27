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У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців під Бахмут: Здебільшого йдуть на посади

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 16:57
У ЗСУ підтвердили повернення вагнерівців під Бахмут: Здебільшого йдуть на посади - Фото
Емблема ПВК Вагнера (Фото - скриншот з відео)

Речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш підтвердив, що найманці з російської терористичної організації Група Вагнера повернулись на Бахмутський напрямок. Він стверджує, що здебільшого вагнерівці зараз йдуть на певні посади або в інструктори, і особливої загрози вже несуть. Про це він розповів в ефірі телемарафону.

"Зараз [вагнерівців] перекидають [з Білорусі] сюди, але здебільшого вони йдуть на різні посади – це і командні посади, і посади інструкторів. Дехто підписує контракти з підрозділами окупаційної армії РФ і йде просто в бойові підрозділи, проте, як зазначав раніше командувач Східного угрупування військ генерал-полковник Сирський, більше вони такої вже загрози не несуть", – сказав Євлаш.

Він зазначив, що ще рік тому вагнерівці вважались одним з найбільш підготовлених російських угрупувань, але зараз "це вже залишки" від того, що було, і "вони просто шукають собі роботу".

"Проте і там вони будуть знищені і назавжди підуть з нашої землі", – запевнив Євлаш.

Коментуючи присутність кадировців на сході, речник ЗСУ зазначив, що вони продовжують перебувати на південному фланзі, але грають здебільшого "іміджеву роль" для армії РФ.

"Проте реально вони зараз не несуть такої прямо загрози, і про їхню дуже високу ефективність говорити також не доводиться", – сказав Євлаш.

Оксана Житнюк
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