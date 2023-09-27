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"Вагнер також тут". Боєць ЗСУ заявив, що російські найманці повернулися під Бахмут – CNN видео

Этот материал также доступен на русском
27.09.2023, 10:21
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Російські окупанти зі складу терористичної Групи Вагнера повернулися на позиції під Бахмутом у Донецькій області. Про це заявив оператор аеророзвідки підрозділу Code 9.2 у складі 92-ї бригади ЗСУ. Позивний "Грув" повідомив журналістам CNN, які побували разом із військовими на нічній операції, що найманці повернулися до району, захопленого РФ взимку.

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"Так, "Вагнер" теж тут. Вони повернулися. Вони швидко змінили командирів і повернулися сюди", – сказав оператор дрона, який несе до 15 кг корисного навантаження та використовується для бомбардування позицій та об'єктів росіян (див. відео вище).

Він вважає, що присутність вагнерівців покликана частково компенсувати "нестачу" кадрових російських військових на цій ділянці фронту: "[Росія] зібрала війська з прилеглих районів і перекинула їх сюди. У них тут залишилося не так багато особового складу".

Про повернення найманців "ПВК" під Бахмут у складі нового підрозділу під новою вивіскою та з командуванням Андрія "Сивого" Трошева 23 вересня писали топові z-канали окупантів, стверджуючи, що туди їдуть бойовики, які "відкололися" від організації після бунту тепер уже колишнього ватажка Євгенія Пригожина. Це угруповання набирає для війни в Україні вагнерівців, дислокованих у Білорусі та Африці.

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Повідомлення від бійців 92-ї бригади – перше "підтвердження" повернення Групи Вагнера до району.

Раніше пропагандисти писали, що деякі групи вагнерівців також зайшли на позиції в окупованій частині Херсонщини.

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Євген Пилипенко
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війнаБПЛАдронВагнер92 бригадагрупа вагнераскидcode 9.2
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