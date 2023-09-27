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"Вагнер тоже здесь". Боец ВСУ заявил, что российские наемники вернулись под Бахмут – CNN видео

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 10:21
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Российские оккупанты из состава террористической Группы Вагнера вернулись на позиции под Бахмутом в Донецкой области. Об этом заявил оператор аэроразведки подразделения Code 9.2 в составе 92-й бригады ВСУ. Позывной "Грув" сообщил журналистам CNN, которые побывали вместе с военными на ночной операции, что наемники вернулись в район, захваченный РФ зимой.

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"Да, "Вагнер" тоже здесь. Они вернулись. Они быстро сменили командиров и вернулись сюда", – сказал оператор дрона, который несет до 15 кг полезной нагрузки и используется для бомбежки позиций и объектов россиян (см. видео выше). 

Он считает, что присутствие вагнеровцев призвано отчасти компенсировать "нехватку" кадровых российских военных на этом участке фронта: "[Россия] собрала войска из близлежащих районов и перебросила их сюда. У них здесь осталось не так много личного состава".

О возвращении наемников "ЧВК" под Бахмут в составе нового подразделения под новой вывеской и с командованием Андрея "Седого" Трошева 23 сентября писали топовые z-каналы оккупантов, утверждая, что туда едут боевики, "отколовшиеся" от организации после бунта теперь уже бывшего главаря Евгения Пригожина. Эта группировка набирает для войны в Украине вагнеровцев, которые были дислоцированы в Беларуси и Африке.

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Сообщение от бойцов 92-й бригады – первое "подтверждение" возвращения Группы Вагнера в район.

Ранее пропагандисты писали, что некоторые группы вагнеровцев также зашли на позиции в оккупированной части Херсонской области.

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Євген Пилипенко
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