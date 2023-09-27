ЗСУ: РФ формує штурмові роти на Лимано-Куп’янському напрямку, працює з дистанцій

Росіяни на Лимано-Куп’янському напрямку наразі формують штурмові загони, сподіваючись пробити оборону ЗСУ, і обстрілюють українські позиції з максимальних дистанцій. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

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"Зараз вони працюють на максимально граничних дистанціях зі своєї артилерії, аби убезпечити свої системи від нашого потужного вогневого ураження, оскільки ми бачили, навіть у порівнянні з Бахмутським напрямком, до чого призводить близькість до фронту. Дуже ефективно вони вражаються нашими підрозділами, виявляються та більше вже ніколи після того не стріляють", – зазначив Євлаш.

Наразі, за його словами, окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку формують штурмові загони, зокрема 12 штурмових рот – чисельність близько 2000 осіб. Вони намагатимуться пробити дірки в українській обороні, проте, зазначив Євлаш, росіяни вже намагалися це зробити протягом довгого часу, і це не призвело до жодних успіхів.

Коментуючи нинішнє "пригальмування" росіян на цьому напрямку, він зазначив, що за минулу добу окупанти не проводили там жодного бойового зіткнення, проте і надалі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію проти українських сил. За добу окупанти 14 разів обстрілювати позиції Сил оборони, використовуючи штурмовики та гелікоптери. Також було 579 обстрілів.

У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що минулої доби російські окупанти перестали наступати в районі Бахмута, але атакують поблизу тимчасово окупованого Донецька та Новодарівки.

Генерал Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".

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