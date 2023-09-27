ЗСУ: РФ формує штурмові роти на Лимано-Куп’янському напрямку, працює з дистанцій
Росіяни на Лимано-Куп’янському напрямку наразі формують штурмові загони, сподіваючись пробити оборону ЗСУ, і обстрілюють українські позиції з максимальних дистанцій. Про це розповів в ефірі телемарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
"Зараз вони працюють на максимально граничних дистанціях зі своєї артилерії, аби убезпечити свої системи від нашого потужного вогневого ураження, оскільки ми бачили, навіть у порівнянні з Бахмутським напрямком, до чого призводить близькість до фронту. Дуже ефективно вони вражаються нашими підрозділами, виявляються та більше вже ніколи після того не стріляють", – зазначив Євлаш.
Наразі, за його словами, окупанти на Лимано-Куп’янському напрямку формують штурмові загони, зокрема 12 штурмових рот – чисельність близько 2000 осіб. Вони намагатимуться пробити дірки в українській обороні, проте, зазначив Євлаш, росіяни вже намагалися це зробити протягом довгого часу, і це не призвело до жодних успіхів.
Коментуючи нинішнє "пригальмування" росіян на цьому напрямку, він зазначив, що за минулу добу окупанти не проводили там жодного бойового зіткнення, проте і надалі продовжують інтенсивно застосовувати авіацію проти українських сил. За добу окупанти 14 разів обстрілювати позиції Сил оборони, використовуючи штурмовики та гелікоптери. Також було 579 обстрілів.
- У ранковому зведенні Генштабу повідомлялось, що минулої доби російські окупанти перестали наступати в районі Бахмута, але атакують поблизу тимчасово окупованого Донецька та Новодарівки.
- Генерал Тарнавський повідомив, що зима не уповільнить український контрнаступ, а найбільший прорив Києва ще попереду – "після Токмака".
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