47-ма окрема механізована бригада "Маґура" показала відео бою на Мелітопольському напрямку, на якому піхота працює під прикриттям західної техніки: американського Bradley та німецького танку Leopard.
"Танки під час наступу не лише ефективно нищать ворожу піхота та їх техніку, а й грають психологічну роль "броня прикриває", – кажуть бійці 47 ОМБр.
У американській програмі 60 minutes повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Силам оборони 186 бойових машин піхоти M2 Bradley.
У серпні 47 бригада з боями увійшла до Роботиного на Мелітопольському напрямку та організувала евакуацію мирних жителів на американських Bradley.
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