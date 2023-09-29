47-ма окрема механізована бригада "Маґура" показала відео бою на Мелітопольському напрямку, на якому піхота працює під прикриттям західної техніки: американського Bradley та німецького танку Leopard.

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"Танки під час наступу не лише ефективно нищать ворожу піхота та їх техніку, а й грають психологічну роль "броня прикриває", – кажуть бійці 47 ОМБр.

У американській програмі 60 minutes повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Силам оборони 186 бойових машин піхоти M2 Bradley.

У серпні 47 бригада з боями увійшла до Роботиного на Мелітопольському напрямку та організувала евакуацію мирних жителів на американських Bradley.

Російські окупанти намагалися атакувати українські позиції на танках та бойових машинах піхоти під прапорами України, але Сили оборони зірвали удар дронами та артилерією – відео.

Українські зенітники показали, як збивали ракети росіян з американського ЗРК Avenger – відео.

Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео.

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