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Leopard та Bradley прикривають ЗСУ на Мелітопольському напрямку – відео бою видео

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 19:30
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47-ма окрема механізована бригада "Маґура" показала відео бою на Мелітопольському напрямку, на якому піхота працює під прикриттям західної техніки: американського Bradley та німецького танку Leopard.

"Танки під час наступу не лише ефективно нищать ворожу піхота та їх техніку, а й грають психологічну роль "броня прикриває", – кажуть бійці 47 ОМБр.

У американській програмі 60 minutes повідомлялось, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну США надали Силам оборони 186 бойових машин піхоти M2 Bradley.

У серпні 47 бригада з боями увійшла до Роботиного на Мелітопольському напрямку та організувала евакуацію мирних жителів на американських Bradley.

  • Російські окупанти намагалися атакувати українські позиції на танках та бойових машинах піхоти під прапорами України, але Сили оборони зірвали удар дронами та артилерією – відео.
  • Українські зенітники показали, як збивали ракети росіян з американського ЗРК Avenger – відео.
  • Повітряні сили показали, як українські льотчики навчаються на симуляторах F-16 – відео.

Читайте також: Експерти про бій, у якому було втрачено Leopard та Bradley: бійці діяли професійно – WarZone

Артем Джеріпа
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війна47 омбрМаґураLeopardBradley
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