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Leopard и Bradley прикрывают ВСУ на Мелитопольском направлении – видео боя видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 19:30
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47 отдельная механизированная бригада "Магура" показала видео боя на Мелитопольском направлении, на котором пехота работает под прикрытием западной техники: американского Bradley и немецкого танка Leopard.

"Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль "броня прикрывает", – говорят бойцы 47 ОМБр.

В американской программе 60 minutes сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Силам обороны 186 боевых машин пехоты M2 Bradley.

В августе 47 бригада с боями вошла в Работино на Мелитопольском направлении и организовала эвакуацию мирных жителей на американских Bradley.

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Читайте также: Эксперты о бое, в котором были потеряны Leopard и Bradley: бойцы действовали профессионально – WarZone

Артём Джерипа
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война47 омбрМагураLeopardBradley
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