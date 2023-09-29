47 отдельная механизированная бригада "Магура" показала видео боя на Мелитопольском направлении, на котором пехота работает под прикрытием западной техники: американского Bradley и немецкого танка Leopard.

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"Танки во время наступления не только эффективно уничтожают вражескую пехоту и их технику, но и играют психологическую роль "броня прикрывает", – говорят бойцы 47 ОМБр.

В американской программе 60 minutes сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину США предоставили Силам обороны 186 боевых машин пехоты M2 Bradley.

В августе 47 бригада с боями вошла в Работино на Мелитопольском направлении и организовала эвакуацию мирных жителей на американских Bradley.

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