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РФ пыталась атаковать ВСУ под флагами Украины. Видео уничтожения танков и БМП от "Мадяра" видео

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2023, 10:29
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Российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции на танках и боевых машинах пехоты под флагами Украины, но Силы обороны сорвали удар дронами и артиллерией. Об этом сообщил командир группы аэроразведки с позывным "Мадяр".

По его словам, россияне пытались вернуть утраченные позиции атакой танков и БМП.

Он отметил, что враг решил применить хитрость и наступал под украинским флагом.

Усилиями пилотов FPV-дронов и артиллеристов воинам удалось сорвать атаку захватчиков.

В результате ударов оккупанты потеряли ряд танков и БМП.

На записи можно увидеть поражение бронетехники армии РФ, точное направление фронта не называется.

  • В сентябре на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.
  • Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.
  • Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

Смотрите видео: Дроны украинского производства Vampire уничтожили склад и ББМ россиян под Бахмутом – видео

Дмитрий Гриниченко
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