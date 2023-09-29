Российские оккупанты пытались атаковать украинские позиции на танках и боевых машинах пехоты под флагами Украины, но Силы обороны сорвали удар дронами и артиллерией. Об этом сообщил командир группы аэроразведки с позывным "Мадяр".

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По его словам, россияне пытались вернуть утраченные позиции атакой танков и БМП.

Он отметил, что враг решил применить хитрость и наступал под украинским флагом.

Усилиями пилотов FPV-дронов и артиллеристов воинам удалось сорвать атаку захватчиков.

В результате ударов оккупанты потеряли ряд танков и БМП.

На записи можно увидеть поражение бронетехники армии РФ, точное направление фронта не называется.

В сентябре на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км.

Вице-премьер Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

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