Украинский наземный дрон с турелью начали испытывать на передовой: характеристики, фото

Украинские защитники начали испытывать беспилотный робот Ironclad на передовой: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км. Об этом сообщил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Ironclad – роботизированная платформа, которая помогает Силам обороны выполнять боевые задачи на фронте. Штурмовать вражеские позиции, проводить разведку и снабжать военных огневой поддержкой", – написал чиновник.

По его словам, это революционный продукт от украинских инженеров из украинской компании Roboneers, он меняет подход к ведению войны и помогает сохранить жизнь украинских военных.

Эта техника развивает скорость до 20 км, оборудована тепловизионной камерой и украинской боевой турелью "Шабля" М2, написал Федоров.

Также Ironclad имеет бронированный панцирь, защищающий от стрелкового оружия, а управлять им можно дистанционно – из безопасного места, заметил глава Минцифры.

"Далее – еще больше технологий и инноваций. Если вы уже работаете над проектами в оборонной сфере – подавайте их через платформу Brave1", – написал чиновник.

Он оставил ссылку на Brave1, кластер для развития военных технологий в Украине, основанный государственными институтами.

Федоров пообещал больше атак украинских дронов на российские корабли, поскольку производство беспилотников в Украине в 2023 году выросло более чем в 100 раз по сравнению с 2022 годом.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые уже сделали соответствующий продукт.

В правительстве пообещали успехи в ракетной программе Украины, а также увеличение инцидентов с беспилотниками на территории России.

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