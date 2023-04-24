Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша показали свое новое вооружение – дистанционно управляемый огневой комплекс "ШаБля". Соответствующее видео опубликовано в Facebook бригады.

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"У росомах появилась "ШаБля" – украинский автоматизированный дистанционно управляемый огневой комплекс, предназначенный для стационарной установки на недвижимые объекты или спецтранспорт", – говорится в сообщении.

В новом украинском комплексе координация огня осуществляется при помощи пульта управления, позволяющего вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператора.

Бойцы назвали свой комплекс WALL'Я (читается как "Воля"), видимо, по ассоциации с популярным фантастическим мультфильмом WALL-E о маленьком роботе, который трудился ради очистки планеты от мусора.

В начале ноября 2022 года министр обороны Алексей Резников рассказал, что на предприятиях Укроборонпрома наладили производство снарядов калибров 152 мм и 122 мм, а также мин 120 мм.

В январе 2023 года Укроборонпром сообщил о начале серийного производства 82-мм осколочных мин за границей.

9 февраля сообщалось, что Укроборонпром в партнерстве с одной из стран НАТО развернул производство мин калибра 120 мм.

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Наталія Медведєва

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