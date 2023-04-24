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Военные показали украинский огневой комплекс "Шабля" на дистанционном управлении – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2023, 17:35
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Бойцы 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша показали свое новое вооружение – дистанционно управляемый огневой комплекс "ШаБля". Соответствующее видео опубликовано в Facebook бригады.

"У росомах появилась "ШаБля" – украинский автоматизированный дистанционно управляемый огневой комплекс, предназначенный для стационарной установки на недвижимые объекты или спецтранспорт", – говорится в сообщении.

В новом украинском комплексе координация огня осуществляется при помощи пульта управления, позволяющего вести бой на расстоянии, сохраняя жизнь оператора.

Бойцы назвали свой комплекс WALL'Я (читается как "Воля"), видимо, по ассоциации с популярным фантастическим мультфильмом WALL-E о маленьком роботе, который трудился ради очистки планеты от мусора.

Смотрите также: "Залетел на дискотеку". Украинский дрон-камикадзе атаковал "в лоб" пятерых россиян – видео

Наталія Медведєва
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