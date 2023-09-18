Федоров: Маск помогал и продолжает, из владельцев компаний внес наибольший вклад в победу
Американский бизнесмен Илон Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "самый большой вклад" в будущую победу Украины, заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.
"Илон Маск помогал и помогает. Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда требовалось, он сделал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск сделал наибольший вклад в будущую победу Украины", – сказал Федоров.
По его словам, в ведомстве не знают, что было бы без спутниковой связи.
Чиновник отметил, что у военных нет сети мобильного интернета 4G и 3G, а радиосвязь перехватывается россиянами быстро.
"Так мы бы и жили, если бы не Маск. Starlink не так просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше", – сообщил Федоров.
- Ранее Фёдоров сообщил Financial Times, что Маск без разрешения передал своему биографу его конфиденциальные сообщения. Впоследствии чиновник позволил бизнесмену публиковать их переписку в новой книге.
- В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья временно оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Украины против Черноморского флота РФ
- The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: в результате срыва операции произошел захват россиянами невредимых экземпляров украинских морских дронов.
- Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.
- Комитет американского Сената по вооруженным силам расследует действия Маска.
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