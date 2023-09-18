Федоров: Маск помогал и продолжает, из владельцев компаний внес наибольший вклад в победу

Американский бизнесмен Илон Маск помогал и продолжает помогать Украине, среди всех владельцев частных компаний он внес "самый большой вклад" в будущую победу Украины, заявил вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

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"Илон Маск помогал и помогает. Всегда есть риск, что любой партнер может перестать помогать. Когда требовалось, он сделал необходимые шаги. Среди всех владельцев частных компаний Маск сделал наибольший вклад в будущую победу Украины", – сказал Федоров.

По его словам, в ведомстве не знают, что было бы без спутниковой связи.

Чиновник отметил, что у военных нет сети мобильного интернета 4G и 3G, а радиосвязь перехватывается россиянами быстро.

"Так мы бы и жили, если бы не Маск. Starlink не так просто купить в масштабе. Минцифры привезло около 42 000 штук. Всего их на 1–2% больше", – сообщил Федоров.

Ранее Фёдоров сообщил Financial Times, что Маск без разрешения передал своему биографу его конфиденциальные сообщения. Впоследствии чиновник позволил бизнесмену публиковать их переписку в новой книге.

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился выключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья временно оккупированного Крыма, чтобы сорвать атаку Украины против Черноморского флота РФ

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: в результате срыва операции произошел захват россиянами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

Маск частично передал контроль над системами Starlink военным США, сообщил его биограф.

Комитет американского Сената по вооруженным силам расследует действия Маска.

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