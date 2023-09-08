Маск слил секретную переписку с министром Федоровым, когда был удар дронами по Крыму – FT
Бизнесмен Илон Маск передал своему биографу конфиденциальные сообщения от вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение, в переписке говорится об эпизоде, когда предприниматель ограничил интернет-сервис Starlink, чтобы помешать украинским военным в ударе по оккупированному Крыму. Об этом Фёдоров рассказал в интервью Financial Times.
По словам чиновника, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал сообщение в биографии Маска, написанной при полном сотрудничестве с миллиардером.
"Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично", – отреагировал Федоров.
В книге Айзексон рассказывает, как Маск вмешался, чтобы перекрыть украинским военным доступ к интернету Starlink в конце сентября 2022 года на украинской территории, оккупированной россиянами.
Такое вмешательство Маска помешало тайной атаке украинских военно-морских беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе, в оккупированном Крыму, говорится в книге.
За несколько часов до публикации этого отрывка в Washington Post Маск отреагировал, и заявил, что при успешной операции его компания SpaceX стала бы " явным соучастником Великой войны и эскалации конфликта ".
"Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидное намерение — потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – написал бизнесмен.
There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023
The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.
If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…
В биографии Маска и колонке Айзексона в Washington Post обмен текстовыми сообщениями, в которых Федоров просит Маска восстановить связь Starlink для украинских сил.
"Я понимаю, почему он это опубликовал, потому что я говорю ему, как он велик и он должен спасти человечество", – отреагировал на публикацию глава Минцифры.
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FT пишет, что Федоров был шокирован, когда ему показали статью в Washington Post, однако отметил, что поскольку обмен сообщениями был уже год назад, их публикация "вряд ли будет иметь операционные последствия".
После сообщений СМИ в октябре 2022 года о перебоях в работе Starlink в Украине Маск согласился возобновить его работу для украинских сил, действующих вблизи оккупантов.
Федоров сообщил, что Маск "сам сказал" ему, что он выключил Starlink на линии фронта на юго-востоке Украины, когда глава Минцифра "попросил его фактически включить связь в Крыму и к границам [Украина 1991 года – FT.]".
Чиновник добавил: "Когда [Маск] включил, то написал, что снова включил".
"Я думаю, что если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа, мы просто не смогли биться так, если бы он этого не сделал", – отметил Федоров.
Он признался, что имел "длительные и частые разговоры" через текстовые сообщения с Маском после полномасштабного вторжения в РФ.
В частности, после публикации Маска в Twitter, которую должностное лицо восприняло как поддерживающую диктатора Владимира Путина, Федоров написал сообщение Маску: "Я объяснил ему, что он не прав, что мы там, вроде бы, боремся за свою независимость".
Вероятно, речь идет о сообщении Маска, в котором он предложил подписчикам проголосовать, стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.
FT отмечает, что отключение Starlink произошло в решающий момент контрнаступления Украины осенью 2022 года, когда военные имели "импульс на своей стороне" после освобождения оккупированной территории в Харьковской области и пытались отвоевать земли в направлении Крыма.
- В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.
- Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.
- The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стало захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.
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