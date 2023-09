Маск слил секретную переписку с министром Федоровым, когда был удар дронами по Крыму – FT

Бизнесмен Илон Маск передал своему биографу конфиденциальные сообщения от вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение, в переписке говорится об эпизоде, когда предприниматель ограничил интернет-сервис Starlink, чтобы помешать украинским военным в ударе по оккупированному Крыму. Об этом Фёдоров рассказал в интервью Financial Times.

По словам чиновника, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал сообщение в биографии Маска, написанной при полном сотрудничестве с миллиардером.

"Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично", – отреагировал Федоров.

В книге Айзексон рассказывает, как Маск вмешался, чтобы перекрыть украинским военным доступ к интернету Starlink в конце сентября 2022 года на украинской территории, оккупированной россиянами.

Такое вмешательство Маска помешало тайной атаке украинских военно-морских беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе, в оккупированном Крыму, говорится в книге.

За несколько часов до публикации этого отрывка в Washington Post Маск отреагировал, и заявил, что при успешной операции его компания SpaceX стала бы " явным соучастником Великой войны и эскалации конфликта ".

"Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидное намерение — потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – написал бизнесмен.

