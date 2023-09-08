Маск слил секретную переписку с министром Федоровым, когда был удар дронами по Крыму – FT

Бизнесмен Илон Маск передал своему биографу конфиденциальные сообщения от вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова без запроса на разрешение, в переписке говорится об эпизоде, когда предприниматель ограничил интернет-сервис Starlink, чтобы помешать украинским военным в ударе по оккупированному Крыму. Об этом Фёдоров рассказал в интервью Financial Times.

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По словам чиновника, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал сообщение в биографии Маска, написанной при полном сотрудничестве с миллиардером.

"Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично", – отреагировал Федоров.

В книге Айзексон рассказывает, как Маск вмешался, чтобы перекрыть украинским военным доступ к интернету Starlink в конце сентября 2022 года на украинской территории, оккупированной россиянами.

Такое вмешательство Маска помешало тайной атаке украинских военно-морских беспилотников на Черноморский флот РФ в Севастополе, в оккупированном Крыму, говорится в книге.

За несколько часов до публикации этого отрывка в Washington Post Маск отреагировал, и заявил, что при успешной операции его компания SpaceX стала бы " явным соучастником Великой войны и эскалации конфликта ".

"Был срочный запрос от государственных органов на активацию Starlink до Севастополя. Очевидное намерение — потопить большую часть российского флота на якоре. Если бы я согласился на их запрос, тогда SpaceX был бы явным соучастником большой войны и эскалации конфликта", – написал бизнесмен.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

В биографии Маска и колонке Айзексона в Washington Post обмен текстовыми сообщениями, в которых Федоров просит Маска восстановить связь Starlink для украинских сил.

"Я понимаю, почему он это опубликовал, потому что я говорю ему, как он велик и он должен спасти человечество", – отреагировал на публикацию глава Минцифры.

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FT пишет, что Федоров был шокирован, когда ему показали статью в Washington Post, однако отметил, что поскольку обмен сообщениями был уже год назад, их публикация "вряд ли будет иметь операционные последствия".

После сообщений СМИ в октябре 2022 года о перебоях в работе Starlink в Украине Маск согласился возобновить его работу для украинских сил, действующих вблизи оккупантов.

Федоров сообщил, что Маск "сам сказал" ему, что он выключил Starlink на линии фронта на юго-востоке Украины, когда глава Минцифра "попросил его фактически включить связь в Крыму и к границам [Украина 1991 года – FT.]".

Чиновник добавил: "Когда [Маск] включил, то написал, что снова включил".

"Я думаю, что если бы он этого не сделал, это была бы катастрофа, мы просто не смогли биться так, если бы он этого не сделал", – отметил Федоров.

Он признался, что имел "длительные и частые разговоры" через текстовые сообщения с Маском после полномасштабного вторжения в РФ.

В частности, после публикации Маска в Twitter, которую должностное лицо восприняло как поддерживающую диктатора Владимира Путина, Федоров написал сообщение Маску: "Я объяснил ему, что он не прав, что мы там, вроде бы, боремся за свою независимость".

Вероятно, речь идет о сообщении Маска, в котором он предложил подписчикам проголосовать, стоит ли Украине отказаться от Крыма в пользу России и не вступать в НАТО.

FT отмечает, что отключение Starlink произошло в решающий момент контрнаступления Украины осенью 2022 года, когда военные имели "импульс на своей стороне" после освобождения оккупированной территории в Харьковской области и пытались отвоевать земли в направлении Крыма.

В отрывке из биографии Маска говорится, что в 2022 году он распорядился отключить сеть спутниковой связи Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота.

Маск уточнил, что не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

The Washington Post рассказала подробности этого эпизода: результатом срыва операции стало захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов.

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