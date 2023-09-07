Маск пытался помешать Украине атаковать флот РФ возле Крыма, утверждает его биограф

В 2022 году Илон Маск распорядился отключить принадлежащую ему сеть спутниковой связи Starlink вблизи побережья Крыма, чтобы сорвать атаку, которую Украина готовила против российского Черноморского флота. Об этом говорится в отрывке из новой биографии Маска, пишет CNN.

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В опубликованном отрывке из биографической книги "Илон Маск" Уолтера Айзексона говорится, что Маск после разговоров с представителями высшего руководства страны-агрессора всерьез опасался, что Россия в ответ на успешную атаку Украины может применить ядерное оружие. Поэтому он приказал техническим службам Starlink отключить от обслуживания регион вокруг Крыма, чтобі Украина не могла использовать его систему связи для организации атаки.

CNN отмечает, что Айзексон, автор ставших бестселлерами биографий Стива Джобса и Альберта Эйнштейна, пишет в книге об "экзистенциальном страхе" Маска развязать еще более масштабную войну, и что якобы именно этот страх заставил его ограничить использование Starlink Украиной в военных операциях против вторжения России.

В июле 2023 года в американских медиа уже писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма, и что это его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон обеспечил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы отключать по своему желанию.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что несправедливо упрекать Маска, так как он помог ускорить доставку около 10 000 терминалов Starlink, когда в ноябре 2022 года Украина из-за бомбардировок столкнулась с крупными перебоями в подаче электроэнергии.

Сейчас в Украине более 42 000 терминалов Starlink используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

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