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Маск намагався перешкодити Україні атакувати флот РФ біля Криму, стверджує його біограф

Этот материал также доступен на русском
07.09.2023, 15:45
Маск намагався перешкодити Україні атакувати флот РФ біля Криму, стверджує його біограф - Фото
Обкладинка книги Уолтера Айзексона 'Ілон Маск'

У 2022 році Ілон Маск розпорядився відключити мережу супутникового зв'язку Starlink, що належить йому, поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку, яку Україна готувала проти російського Чорноморського флоту. Про це йдеться у уривку з нової біографії Маска, пише CNN.

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В опублікованому уривку з біографічної книги "Ілон Маск" Волтера Айзексона йдеться про те, що Маск після розмов з представниками вищого керівництва країни-агресора всерйоз побоювався, що Росія у відповідь на успішну атаку України може застосувати ядерну зброю. Тому він наказав технічним службам Starlink відключити від обслуговування регіон навколо Криму, щоб Україна не могла використовувати його систему зв'язку для організації атаки.

CNN зазначає, що Айзексон, автор біографій Стіва Джобса і Альберта Ейнштейна, пише в книзі про "екзистенційний страх" Маска розв'язати ще більш масштабну війну, і що нібито саме цей страх змусив його обмежити використання Starlink Україною у військових операціях проти вторгнення.

Обкладинка книги Волтера Айзексона 'Ілон Маск'

У липні 2023 року в американських медіа вже писали, що Маск відхилив прохання України включити Starlink біля Криму, і що його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би відключати за власним бажанням.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявляв, що несправедливо дорікати Маску, оскільки він допоміг прискорити доставку близько 10 000 терміналів Starlink, коли в листопаді 2022 року Україна через бомбардування зіткнулася з великими перебоями у подачі електроенергії.

Нині в Україні понад 42 000 терміналів Starlink використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

  • У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

Читайте також: Маск особисто розмовляв з Путіним перед публікацією свого "мирного плану" – New Yorker

Сергій Бережний
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