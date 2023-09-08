Илон Маск и саботаж атаки ВСУ на Крым. WP рассказала подробности инцидента в 2022 году

Американская газета The Washington Post рассказала подробности эпизода в 2022 году, когда миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отказал поддержать украинскую военную операцию против Черноморского флота России в оккупированном Крыму, отключив Starlink на территории полуострова и вокруг него.

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Результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов, по неизвестной причине прибившихся к берегу.

Как пишет WP со ссылкой на биографию Маска, весь вечер и всю ночь он лично контролировал ситуацию. Он пришел к выводу, что разрешение использовать Starlink для атаки может стать катастрофой для мира. Поэтому он тайно приказал своим инженерам отключить покрытие в пределах 100 км от побережья. В результате, когда украинские беспилотники приблизились к российскому флоту в Севастополе, они потеряли связь и без ущерба [для россиян] выбросились на берег".

Реагируя на скандал, Маск заверил, что якобы не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

По данным WP, "когда ВСУ заметили, что Starlink выключен в Крыму и вокруг него, Маск получал много звонков с просьбой снова включить его".

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров лично писал Маску, пытаясь объяснить, насколько украинские надводные дроны были решающими в борьбе против России.

"Мы сделали морские беспилотники сами, они могут уничтожить любой крейсер или подлодку. Я ни с кем не делился этой информацией. Я просто хочу, чтобы вы – человек, который меняет мир с помощью технологий – это знали", – написал он с помощью приложения с шифрованием.

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Как пишет газета, Маск ответил Федорову, что дроны действительно были удивительными, однако он отказался возобновить действие Starlink в Крыму, аргументируя это тем, что "Украина заходит слишком далеко, навлекая на себя стратегическое поражение".

Впоследствии американский предприниматель обсудил эту ситуацию с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, заявив, что не желает, чтобы Starlink использовался в наступательных целях.

Он также связался с российским послом, отметив в разговоре с тем, что Starlink используется "исключительно в обороне".

"Если бы украинские атаки смогли потопить российский флот, это походило бы на мини Перл-Харбор и привело бы к значительной эскалации. Мы не хотим этого", – сказал Маск.

В июле 2023 года в американских СМИ писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма и что его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон снабдил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы выключать по собственному желанию. После скандала министр цифровой трансформации Федоров заявлял, что несправедливо упрекать Маску , поскольку он помог ускорить доставку около 10 000 терминалов Starlink, когда в ноябре 2022 года Украина из-за бомбардировок РФ столкнулась с большими перебоями электроэнергии. В настоящее время в Украине около 50 000 терминалов используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

В апреле Маск попал в сотню влиятельных людей Times как "противоположность прогрессу".

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