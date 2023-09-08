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Илон Маск и саботаж атаки ВСУ на Крым. WP рассказала подробности инцидента в 2022 году

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08.09.2023, 13:09
Илон Маск и саботаж атаки ВСУ на Крым. WP рассказала подробности инцидента в 2022 году - Фото
Илон Маск (Фото: AP)

Американская газета The Washington Post рассказала подробности эпизода в 2022 году, когда миллиардер и владелец компании SpaceX Илон Маск отказал поддержать украинскую военную операцию против Черноморского флота России в оккупированном Крыму, отключив Starlink на территории полуострова и вокруг него.

Результатом срыва операции стал захват российскими оккупантами невредимых экземпляров украинских морских дронов, по неизвестной причине прибившихся к берегу.

Как пишет WP со ссылкой на биографию Маска, весь вечер и всю ночь он лично контролировал ситуацию. Он пришел к выводу, что разрешение использовать Starlink для атаки может стать катастрофой для мира. Поэтому он тайно приказал своим инженерам отключить покрытие в пределах 100 км от побережья. В результате, когда украинские беспилотники приблизились к российскому флоту в Севастополе, они потеряли связь и без ущерба [для россиян] выбросились на берег".

Реагируя на скандал, Маск заверил, что якобы не выключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался его там включать по запросу Украины.

По данным WP, "когда ВСУ заметили, что Starlink выключен в Крыму и вокруг него, Маск получал много звонков с просьбой снова включить его".

Вице-премьер-министр и министр цифровой трансформации Михаил Федоров лично писал Маску, пытаясь объяснить, насколько украинские надводные дроны были решающими в борьбе против России.

"Мы сделали морские беспилотники сами, они могут уничтожить любой крейсер или подлодку. Я ни с кем не делился этой информацией. Я просто хочу, чтобы вы – человек, который меняет мир с помощью технологий – это знали", – написал он с помощью приложения с шифрованием.

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Как пишет газета, Маск ответил Федорову, что дроны действительно были удивительными, однако он отказался возобновить действие Starlink в Крыму, аргументируя это тем, что "Украина заходит слишком далеко, навлекая на себя стратегическое поражение".

Впоследствии американский предприниматель обсудил эту ситуацию с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, заявив, что не желает, чтобы Starlink использовался в наступательных целях.

Он также связался с российским послом, отметив в разговоре с тем, что Starlink используется "исключительно в обороне".

"Если бы украинские атаки смогли потопить российский флот, это походило бы на мини Перл-Харбор и привело бы к значительной эскалации. Мы не хотим этого", – сказал Маск.

В июле 2023 года в американских СМИ писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма и что его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон снабдил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы выключать по собственному желанию. После скандала министр цифровой трансформации Федоров заявлял, что несправедливо упрекать Маску, поскольку он помог ускорить доставку около 10 000 терминалов Starlink, когда в ноябре 2022 года Украина из-за бомбардировок РФ столкнулась с большими перебоями электроэнергии. В настоящее время в Украине около 50 000 терминалов используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.
  • В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.
  • В апреле Маск попал в сотню влиятельных людей Times как "противоположность прогрессу".

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Милана Головань
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