Ілон Маск та саботаж атаки ЗСУ на Крим. WP розповіла подробиці інциденту у 2022 році

Американська газета The Washington Post розповіла подробиці епізоду у 2022 році, коли мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск відмовив підтримати українську військову операцію проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму, відключивши Starlink на території півострова та навколо нього.

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Результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів, які з невідомої причини прибило до берега.

Як пише WP з посиланням на біографію Маска, "весь вечір і всю ніч [в день атаки ЗСУ] він особисто контролював ситуацію. Він дійшов висновку, що дозвіл використовувати Starlink для атаки може стати катастрофою для світу. Тому він таємно наказав своїм інженерам відключити покриття в межах 100 км від узбережжя Криму. У результаті, коли українські безпілотники наблизилися до російського флоту в Севастополі, вони втратили зв'язок і без шкоди [для росіян] викинулися на берег".

Реагуючи на скандал, Маск запевнив, що начебто не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.

За даними WP, "коли ЗСУ помітили, що Starlink вимкнено в Криму та навколо нього, Маск отримував багато дзвінків з проханням знов увімкнути його".

Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров особисто писав Маску, намагаючись пояснити, наскільки українські надводні дрони були вирішальними у боротьбі проти Росії.

"Ми зробили морські безпілотники самі, вони можуть знищити будь-який крейсер чи підводний човен. Я ні з ким не ділився цією інформацією. Я просто хочу, щоб ви — людина, яка змінює світ за допомогою технологій, — це знали", – написав він за допомогою застосунку з шифруванням.

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Як пише газета, Маск відповів Федорову, що дрони дійсно були дивовижними, проте він відмовився відновити дію Starlink у Криму, аргументуючи це тим, що "Україна заходить занадто далеко, накликаючи на себе стратегічну поразку".

Згодом американський підприємець обговорив цю ситуацію з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, заявивши, що не бажає, аби Starlink використовувався в наступальних цілях.

Він також зв'язався з російським послом, наголосивши у розмові з ним, що Starlink використовується "виключно в обороні".

"Якби українські атаки змогли потопити російський флот, це було б схоже на міні-Перл-Харбор і призвело б до значної ескалації. Ми не хочемо цього", – сказав Маск.

У липні 2023 року в американських ЗМІ писали, що Маск відхилив прохання України ввімкнути Starlink біля Криму і його рішення вплинуло на стратегію ведення війни. Після цього Пентагон забезпечив купівлю для України терміналів та послуг Starlink, які засновник компанії не зміг би вимикати за власним бажанням. Після скандалу міністр цифрової трансформації Федоров заявляв, що несправедливо дорікати Маску , оскільки він допоміг прискорити доставляння близько 10 000 терміналів Starlink, коли в листопаді 2022 року Україна через бомбардування РФ стикнулася з великими перебоями електроенергії. Нині в Україні близько 50 000 терміналів використовуються військовими, лікарнями, підприємствами та гуманітарними організаціями.

У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.

У квітні Маск потрапив до сотні впливових людей Times як "протилежність прогресу".

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