Ілон Маск та саботаж атаки ЗСУ на Крим. WP розповіла подробиці інциденту у 2022 році
Американська газета The Washington Post розповіла подробиці епізоду у 2022 році, коли мільярдер та власник компанії SpaceX Ілон Маск відмовив підтримати українську військову операцію проти Чорноморського флоту Росії в окупованому Криму, відключивши Starlink на території півострова та навколо нього.
Результатом зриву операції стало захоплення російськими окупантами неушкоджених екземплярів українських морських дронів, які з невідомої причини прибило до берега.
Як пише WP з посиланням на біографію Маска, "весь вечір і всю ніч [в день атаки ЗСУ] він особисто контролював ситуацію. Він дійшов висновку, що дозвіл використовувати Starlink для атаки може стати катастрофою для світу. Тому він таємно наказав своїм інженерам відключити покриття в межах 100 км від узбережжя Криму. У результаті, коли українські безпілотники наблизилися до російського флоту в Севастополі, вони втратили зв'язок і без шкоди [для росіян] викинулися на берег".
Реагуючи на скандал, Маск запевнив, що начебто не вимикав супутниковий зв'язок Starlink для дронів-камікадзе ЗСУ на Чорному морі, а відмовився його там вмикати на запит України.
За даними WP, "коли ЗСУ помітили, що Starlink вимкнено в Криму та навколо нього, Маск отримував багато дзвінків з проханням знов увімкнути його".
Віцепрем'єр-міністр та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров особисто писав Маску, намагаючись пояснити, наскільки українські надводні дрони були вирішальними у боротьбі проти Росії.
"Ми зробили морські безпілотники самі, вони можуть знищити будь-який крейсер чи підводний човен. Я ні з ким не ділився цією інформацією. Я просто хочу, щоб ви — людина, яка змінює світ за допомогою технологій, — це знали", – написав він за допомогою застосунку з шифруванням.
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Як пише газета, Маск відповів Федорову, що дрони дійсно були дивовижними, проте він відмовився відновити дію Starlink у Криму, аргументуючи це тим, що "Україна заходить занадто далеко, накликаючи на себе стратегічну поразку".
Згодом американський підприємець обговорив цю ситуацію з радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном, заявивши, що не бажає, аби Starlink використовувався в наступальних цілях.
Він також зв'язався з російським послом, наголосивши у розмові з ним, що Starlink використовується "виключно в обороні".
"Якби українські атаки змогли потопити російський флот, це було б схоже на міні-Перл-Харбор і призвело б до значної ескалації. Ми не хочемо цього", – сказав Маск.
- У березні 2023 року повідомлялося, що Starlink блокує термінали українських військових не лише у зоні бойових дій чи на окупованій території, а й на воді.
- У квітні Маск потрапив до сотні впливових людей Times як "протилежність прогресу".
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