"Хотели потопить большую часть флота России". Илон Маск подтвердил срыв атаки ВСУ в Крыму

Глава SpaceX Илон Маск отреагировал на скандал с его отказом поддержать в 2022 году украинскую военную операцию против Черноморского флота России в оккупированном Крыму: уточнил, что не отключал спутниковую связь Starlink для дронов-камикадзе ВСУ на Черном море, а отказался ее там включить по запросу Украины.

Примерно в то же время оккупанты захватили невредимые экземпляры украинских аквадронов, которые прибило к берегу по неизвестной причине.

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В микроблоге бизнесмена Марио Новфала в X (бывший Twitter) Маск заявил, что "был экстренный запрос от государственных органов [Украины] на активацию Starlink на всем пути до Севастополя".

По его словам, он ответил в Киев отказом, потому что опасался "эскалации конфликта".

Ранее Маск неоднократно писал, что боится угроз российского диктатора Владимира Путина применить ядерное оружие, если ВСУ пойдут освобождать захваченный россиянами полуостров.

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"Очевидная цель [Украины] была в том, чтобы потопить большую часть российского флота, стоящего там на якоре. Если бы я согласился на их запрос, то SpaceX стала бы явной соучастницей крупного военного акта и эскалации конфликта", — написал он.

В июле 2023 года в американских СМИ писали, что Маск отклонил просьбу Украины включить Starlink возле Крыма, и что это его решение повлияло на стратегию ведения войны. После этого Пентагон обеспечил покупку для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании не смог бы отключать по своему желанию. После скандала министр цифровой трансформации Федоров заявлял, что несправедливо упрекать Маска , так как он помог ускорить доставку около 10 000 терминалов Starlink, когда в ноябре 2022 года Украина из-за бомбардировок РФ столкнулась с крупными перебоями электроэнергии. Сейчас в Украине около 50 000 терминалов используются военными, больницами, предприятиями и гуманитарными организациями.

Далее он добавил, что якобы не отключал сервис над акваторией, потому что "в указанных регионах Starlink не был активирован".

"SpaceX ничего не деактивировала", – заявил Маск.

Затем глава SpaceX, который в ситуации с геноцидной войной РФ против Украины время от времени прямо или косвенно поддерживает российскую пропаганду, в том числе через распространение фейков Москвы на свою многомиллионную аудиторию, вновь заявил, что "стороны должны согласиться на перемирие".

Так нужно сделать, пишет он, потому что "с каждым днем все больше украинской и российской молодежи умирает, чтобы приобрести или потерять небольшие кусочки земли, и при этом границы практически не меняются". Это, по его мнению, "не стоит жизней".

Весной Маск отказался удалять твит Медведева об "исчезновении" Украины.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

В апреле Маск попал в 100 самых влиятельных людей Times как "противоположность прогрессу".

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