Маск отказался удалять твит Медведева об "исчезновении" Украины
Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск отказался удалять твит бывшего президента РФ Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна". Бизнесмен аргументировал это тем, что все новости, по его мнению, "в определенной степени пропаганда".
Один из пользователей соцсети Anonymous Operations предположил, что пост Медведева является призывом к геноциду украинцев, и упрекнул Маска в том, что он не соблюдает антироссийские санкции, а также нарушил правила Twitter, позволив должностным лицам государства-террориста вернуться на платформу.
"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не совсем мой лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – ответил Маск.
В следующей реплике Anonymous Operations отметил, что бизнесмен игнорирует, что правда — это не пропаганда.
"Это называется спекуляция на войне, когда вы играете за обе стороны", – написал он.
- Медведев написал пост о том, что Украина "исчезнет, потому что она никому не нужна". "Смешал алкоголь и кокаин, и теперь использует Twitter как помойку, как только он снял ограничения на учетные записи высших государственных органов России", – ответил ему представитель Украины в ООН Сергей Кислица
Комментарии