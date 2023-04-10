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Маск отказался удалять твит Медведева об "исчезновении" Украины

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 08:49
Маск отказался удалять твит Медведева об
Илон Маск (фото - ЕРА)

Владелец Twitter, миллиардер Илон Маск отказался удалять твит бывшего президента РФ Дмитрия Медведева о том, что "Украина исчезнет, потому что никому не нужна". Бизнесмен аргументировал это тем, что все новости, по его мнению, "в определенной степени пропаганда".

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Один из пользователей соцсети Anonymous Operations предположил, что пост Медведева является призывом к геноциду украинцев, и упрекнул Маска в том, что он не соблюдает антироссийские санкции, а также нарушил правила Twitter, позволив должностным лицам государства-террориста вернуться на платформу.

"Мне сказали, что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, поэтому он не совсем мой лучший друг. Все новости являются в определенной степени пропагандой. Пусть люди сами решают", – ответил Маск.

В следующей реплике Anonymous Operations отметил, что бизнесмен игнорирует, что правда — это не пропаганда.

"Это называется спекуляция на войне, когда вы играете за обе стороны", – написал он.

  • Медведев написал пост о том, что Украина "исчезнет, потому что она никому не нужна". "Смешал алкоголь и кокаин, и теперь использует Twitter как помойку, как только он снял ограничения на учетные записи высших государственных органов России", – ответил ему представитель Украины в ООН Сергей Кислица 
Вадим Ребрина
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Илон Маск twitter Дмитрий Медведев
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