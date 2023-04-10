Медведев понес пропаганду про "исчезновение" Украины. Кислица: Смешал алкоголь с кокаином
Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев "смешал алкоголь и кокаин", когда написал об "исчезновении" страны. Об этом он заявил в Twitter.
Недавно Медведев написал пост о том, что Украина "исчезнет, потому что она никому не нужна".
Пропагандистская публикация экс-президента РФ говорит о том, что Украина "не нужна" России, Европе, США, Африке, Латинской Америке и Азии.
Кроме этого, он упомянул о войне против Украины и другие пропагандистские штампы про СССР и "великую Россию".
По словам Кислицы, у Медведева "развился рвотный рефлекс".
"Смешал алкоголь и кокаин, и теперь использует Twitter как помойку, как только он снял ограничения на учетные записи высших государственных органов России", — написал дипломат.
- В октябре Зеленский назвал окружение Путина "щенками, которые выпьют водки и угрожают ядерным оружием".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов призвал не разносить в СМИ и сети заявления Медведева.
- В конце осени, комментируя высказывания Медведева, посол Украины в ООН Кислица "недоумевал", как это Россия еще не собрала Совбез, потому что – со слов упомянутого выше чиновника РФ – "воюет против Сатаны".
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