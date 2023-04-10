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Медведев понес пропаганду про "исчезновение" Украины. Кислица: Смешал алкоголь с кокаином

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 06:19
Медведев понес пропаганду про
Сергей Кислица (Фото: EPA)

Представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что бывший президент РФ Дмитрий Медведев "смешал алкоголь и кокаин", когда написал об "исчезновении" страны. Об этом он заявил в Twitter.

Недавно Медведев написал пост о том, что Украина "исчезнет, потому что она никому не нужна". 

Пропагандистская публикация экс-президента РФ говорит о том, что Украина "не нужна" России, Европе, США, Африке, Латинской Америке и Азии. 

Кроме этого, он упомянул о войне против Украины и другие пропагандистские штампы про СССР и "великую Россию". 

По словам Кислицы, у Медведева "развился рвотный рефлекс". 

"Смешал алкоголь и кокаин, и теперь использует Twitter как помойку, как только он снял ограничения на учетные записи высших государственных органов России", — написал дипломат.

Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

Читайте также: "Он уже давно закончился". Зеленский намекнул, что Медведев пишет свои угрозы пьяным 

Дмитро Гриниченко
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война Дмитрий Медведев Сергей Кислица пропаганда
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