UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Он уже давно закончился". Зеленский намекнул, что Медведев пишет свои угрозы пьяным

Цей матеріал також доступний українською
18.12.2022, 11:31
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента Украины)

Президент Владимир Зеленский намекнул, что постоянные угрозы экс-главы РФ Дмитрия Медведева в адрес Украины и Запада вызваны алкоголизмом последнего. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, уже поздно боятся Россию, а угрозы "некоторых личностей" являются просто смешными. 

"Это говорит алкоголь в организме некоторых российских официальных лиц, которые в таком состоянии делают какие-то заявления и кому-то угрожают", — сказал Зеленский.

Журналист уточнил, начинается ли фамилия чиновника, о котором говорит Зеленский, на букву "М", намекая на Медведева — президент ответил, что "тот, о ком идет речь, поймет, он уже давно закончился".

Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

Читайте также: Буданов о возможном преемнике Путина: Медведев – без шансов. Видит себя в кресле Кириенко

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский война Дмитрий Медведев кремлевская пропаганда
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 