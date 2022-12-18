"Он уже давно закончился". Зеленский намекнул, что Медведев пишет свои угрозы пьяным

Президент Владимир Зеленский намекнул, что постоянные угрозы экс-главы РФ Дмитрия Медведева в адрес Украины и Запада вызваны алкоголизмом последнего. Об этом он сказал в интервью французским каналам TF1 і LCI.

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По его словам, уже поздно боятся Россию, а угрозы "некоторых личностей" являются просто смешными.

"Это говорит алкоголь в организме некоторых российских официальных лиц, которые в таком состоянии делают какие-то заявления и кому-то угрожают", — сказал Зеленский.

Журналист уточнил, начинается ли фамилия чиновника, о котором говорит Зеленский, на букву "М", намекая на Медведева — президент ответил, что "тот, о ком идет речь, поймет, он уже давно закончился".

Тексты якобы Медведева изобилуют эпитетами и "остротами", направленными на эмоции российской аудитории ради большего пропагандистского эффекта. Заявления всегда пересыпаны выражениями вроде "атлантические импотенты", "киевские фанатики", "натовские выскочки", "зоологические выродки", "кучка англосаксонских стран и прихвостней" и так далее. Слова выше – всего из двух небольших постов.

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Дмитро Гриниченко

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