Twitter Маска и Meta Цукерберга сыграли роль в пропаганде РФ. Исследование Еврокомиссии

Платформы X (Twitter) Илона Маска, а также Facebook, и Instagram Марка Цукерберга сыграли роль в распространении российской пропаганды во время полномасштабной войны РФ против Украины. Об этом сказано в исследовании Европейской комиссии.

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В исследовании сказано, что в 2022 году аудитория и охват прокремлевских аккаунтов существенно увеличились по все Европе — влияние аккаунтов россиян еще больше возросло в первой половине 2023 года, в частности, благодаря отмене стандартов безопасности Twitter, который купил Маск.

Критику вызвала не только социальная сеть X, но и платформа Meta (Instagram и Facebook) Цукерберга, так как там прокремлевские аккаунты продолжают охватывать наибольшую аудиторию.

"Мы обнаружили, что ни одна платформа последовательно не применяла свои условия обслуживания в ходе повторных тестов систем уведомлений пользователей на нескольких языках Центральной и Восточной Европы", — сказано в отчете.

Аналитики утверждают, что пропагандисты сначала размещали многочисленные сообщения на аккаунтах с маленькими охватами, а потом продвигали эти публикации ссылками на более популярные каналы.

"Ни одна платформа не вводила политику в отношении всех или даже большинства учетных записей, управляемых Кремлем. Кроме того, платформы принципиально игнорировали межплатформенные скоординированные кампании", — заявляют исследователи.

Рост интернет-влияния российской пропаганды в 2023 году обусловлен тем, что Маск решил отменить меры по смягчению последствий для аккаунтов, поддерживаемых Кремлем, утверждая, что "все новости являются в некоторой степени пропагандой", сказано в документе.

В марте 2023 года сообщалось, что Starlink блокирует терминалы украинских военных не только в зоне боевых действий или на оккупированной территории, но и на воде.

29 июля The New York Times написало, что Минобороны США одобрило соглашение с компанией SpaceX о покупке для Украины терминалов и услуг Starlink, которые основатель компании Маск не сможет отключать по собственному желанию.

NYT заявило, что Маск отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле Крыма, что повлияло на стратегию ведения войны.

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